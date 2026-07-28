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Трамп став прихильніше ставитися до України після успіхів її дронів – WSJ

28 липня 2026, 13:05
Трамп став прихильніше ставитися до України після успіхів її дронів – WSJ
Фото: Great again
Він звернув увагу на українські технології та здатність Києва вести бойові дії проти рф.

Президент США Дональд Трамп останніми тижнями став більш позитивно оцінювати Україну та президента Володимира Зеленського. 

За словами джерел The Wall Street Journal, американський лідер був вражений стійкістю України та її можливостями у сфері безпілотників, пише The Wall Street Journal.

Співрозмовники видання розповіли, що Трамп звернув увагу на здатність України завдавати ударів по цілях на території росії та ефективно використовувати дрони у війні. Особливий інтерес, за їхніми словами, у нього викликала українська індустрія безпілотників і досвід протидії дронам, які активно застосовуються у війнах, зокрема у конфлікті США з Іраном.

За словами джерел, зміна ставлення Трампа відбулася після низки зустрічей із Зеленським під час міжнародних заходів. Європейські лідери також намагалися покращити відносини між американським президентом і Києвом.

Один із високопосадовців адміністрації США зазначив, що Трамп «любить переможців», а Зеленський, на його думку, дедалі більше сприймається як такий.

Водночас у виданні наголошують, що майбутні зустрічі Трампа із Зеленським можуть стати новою перевіркою їхніх відносин. Співрозмовники видання зауважують, що позиції президента США можуть швидко змінюватися, а галва кремля путін у минулому мав вплив на його оцінки ситуації.

У Білому домі заявили, що Трамп і його команда прагнуть відігравати конструктивну роль у завершенні війни та готові вести переговори з обома сторонами.

За даними видання, раніше Трамп вважав, що росія має значні шанси перемогти Україну, однак згодом його ставлення до путіна стало менш прихильним.

На позицію Трампа також вплинула зустріч з українським боксером Олександром Усиком в Овальному кабінеті. За словами джерел, Усик наголосив, що українці є "борцями та переможцями".

Зазначимо, що у вівторок, 28 липня, Зеленський прибув до Вашингтона.

 
Дональд ТрампУкраїна

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