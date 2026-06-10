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Британія та союзники допоможуть Україні створити європейську альтернативу Patriot – The Telegraph

10 червня 2026, 10:33
Британія та союзники допоможуть Україні створити європейську альтернативу Patriot – The Telegraph
джерело slovoidilo
Київ розроблятиме ракети-перехоплювачі власного виробництва, які поєднають із радарами та системами наведення від європейських компаній.

Велика Британія разом з іншими країнами допоможе Києву створити альтернативу системі протиповітряної оборони Patriot, щоб зменшити залежність України від США.

Про це повідомляє The Telegraph.

Ідея виникла через нестачу ракет-перехоплювачів Pac-3, яка загострилася після початку американсько-іранської війни. москва користується цим і посилює ракетно-дронові атаки на українські міста. Зеленський звернувся до Трампа з проханням збільшити поставки, однак паралельно запропонував розробити власну європейську альтернативу.

Після переговорів зі Стармером Зеленський заявив, що Франція, Німеччина та Велика Британія допоможуть з протибалістичними можливостями. Він також поспілкувався з генсеком НАТО Марком Рютте, аби переконати Альянс відігравати координуючу роль у розробці системи.

Українські джерела розповіли The Telegraph, що план полягає у виробництві Україною ракет-перехоплювачів, які поєднають з радарами та системами наведення від європейських компаній. "Роль України полягає у виробництві протибалістичних ракет-перехоплювачів, і ми вже проводимо їх випробування", – сказало джерело. НАТО вже скликало зустрічі з лідерами промисловості та радниками з національної безпеки для координації.

Скільки часу знадобиться для створення системи, здатної зрівнятися за ефективністю з Patriot, поки невідомо.

БританіяPatriotНАТО

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