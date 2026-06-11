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Генерал Бундесверу попередив про можливу загрозу нападу рф до 2029 року

11 червня 2026, 18:57
Генерал Бундесверу попередив про можливу загрозу нападу рф до 2029 року
Фото: з вільного доступу
москва може випробувати НАТО ще до завершення переозброєння Європи.

Німеччина повинна підготуватися до ймовірного російського нападу у 2029 році або навіть раніше.

Про це заявив командувач Сухопутними силами Бундесверу генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг у коментарі Politico.

"2029 рік – це не німецькі терміни. Це розвідувальні дані, узгоджені з НАТО", – наголосив він, додавши, що росія може вдатися до певних агресивних дій навіть раніше, попри те що розв'язана нею війна в Україні триває вже п'ятий рік.

Заява Фройдінга прозвучала на тлі попереджень європейських оборонних відомств про те, що росія може відновити достатню військову потужність протягом наступних кількох років. Занепокоєння полягає в тому, що москва вже може випробувати Альянс, поки Європа ще переозброюється.

Генерал констатував, що Берлін вже "багато зробив" для прискорення закупівель зброї та нарощування виробничих потужностей. Однак Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми, розробка яких займає роки. "Швидкість зараз має вирішальне значення. Ми повинні щодня покращувати наші можливості для 'битви сьогодні ввечері'", – підкреслив Фройдінг.

НімеччинавійнаНАТОросія окупанти

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