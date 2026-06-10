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У Німеччині заявили про ескалацію гібридної війни з боку росії

10 червня 2026, 11:19
У Німеччині заявили про ескалацію гібридної війни з боку росії
Фото: з вільного доступу
Німеччина уважно аналізує досвід України у протидії російській агресії.

Представник Кіберінформаційного командування Бундесверу полковник Зьонке Мараренс заявив, що Німеччина із запізнення усвідомила масштаби гібридних атак з боку росії, однак в останні роки дедалі більше уваги приділяє цій загрозі.

Про це він сказав на безпековій конференції New Age Defence у Берліні, передає кореспондент "Укрінформу". 

За його словами, гібридні загрози не зводяться лише до атак дронів або диверсій на об'єктах критичної інфраструктури. До них також належать поширення дезінформації, використання політичних і судових механізмів та залучення "одноразових агентів". Одним із найпомітніших прикладів гібридної активності Мараренс назвав польоти невідомих безпілотників над об'єктами критичної інфраструктури в Європі, зокрема в Німеччині, які були спрямовані насамперед на психологічний тиск.

Полковник висловився за посилення повноважень Ради національної безпеки Німеччини для швидкого ухвалення рішень. Як приклад він навів Фінляндію, де після пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі влада менш ніж за годину ухвалила рішення про затримання підозрюваного судна.

Мараренс також зазначив, що Німеччина уважно аналізує досвід України. Одним із найважливіших уроків він назвав здатність українського суспільства залишатися стійким в умовах війни.

Німеччинаросія загрозадиверсії

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