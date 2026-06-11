Видобуток нафти в рф впав до річного мінімуму через удари України – Bloomberg

У травні Україна завдала 31 удару по нафтовій інфраструктурі рф.

Видобуток сирої нафти в росії у травні впав до найнижчого рівня за рік на тлі рекордних атак українських дронів на нафтову інфраструктуру.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними щомісячного звіту ОПЕК, російські виробники у травні видобували в середньому 9,009 млн барелів на день, що на 690 000 барелів нижче за квоту ОПЕК. Видобуток скорочується з кінця 2025 року.

У травні Україна значно посилила атаки, завдавши щонайменше 31 удару по нафтопереробних заводах, морських експортних терміналах та трубопровідній інфраструктурі. Це найвищий місячний показник з початку повномасштабного вторгнення. Темпи переробки нафти в росії у червні впали до найнижчого рівня за два десятиліття, за оцінками EA Analytics.

Через зупинку переробних потужностей росія переорієнтувала сиру нафту на експорт. За даними відстеження танкерів Bloomberg, середні поставки морської нафти зросли до 3,64 млн барелів на день порівняно з 3,17 млн до початку атак на експортні об'єкти.

Нагадаємо, Україна вже знищила близько чверті російських НПЗ. Уражені заводи забезпечували понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизельного палива в росії.