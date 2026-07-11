Сили оборони уразили російський полігон на Донеччині

Ступінь збитків від удару по полігону уточнюється.

Сили оборони України уразили загальновійськовий полігон росіян "Кальміуське" у районі Докучаєвська Донецької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також уражено пункти управління дронами у районах Крисанового Бєлгородської області та Першотравневого Запорізької області, а також райони зосередження живої сили у Горлівці та Карижі Курської області. Ступінь збитків від удару по полігону уточнюється.

Крім того, Генштаб уточнив результати попередніх ударів. 27 червня – оціночні прямі збитки від ураження заводу "Титан-Барикади" у Волгограді становлять орієнтовно $105 млн. 4 липня – внаслідок удару по Петербурзькому нафтовому терміналу пошкоджено вісім резервуарів загальним об'ємом від 3000 до 20000 кубометрів, естакаду технологічних трубопроводів та інше обладнання. 6 липня – удар по НПЗ "Славнєфть-ЯНОС" у Ярославлі зафіксував влучання в установку АВТ-6 та пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 і АВТ-3. 8 липня – на аеродромі "Борисоглебськ" загорілися 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об'ємом 1600 кубометрів; на НПЗ "ТАІФ-НК" у Нижньокамську зафіксовано влучання із займанням установки уповільненого коксування та пошкодження кабельних естакад і трубопроводів. 10 липня – внаслідок удару по Ільському НПЗ у Краснодарському краї загорілися установки АТ-5 і АТ-6, пошкоджено трубопроводи та зафіксовано займання поблизу установок АТ-2 і АТ-3.