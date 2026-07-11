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росія призупинила судноплавство через Азово-Донський канал після атак України

11 липня 2026, 10:20
росія призупинила судноплавство через Азово-Донський канал після атак України
соцмережі
Через Азовське море проходить до чверті експорту пшениці рф.

росія тимчасово призупинила судноплавство через Азово-Донський канал, що з'єднує річку Дон та Азовське море, після того як Україна атакувала 13 російських суден, зокрема 10 танкерів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами одного з джерел агентства, російські прикордонники також повідомили судноплавні компанії, що всі запити на прохід через Керченську протоку, яка з'єднує Азовське та Чорне моря, не прийматимуться з 18:10 за місцевим часом 10 липня. Коли заборону знімуть – не вказано.

На думку ринкових аналітиків, саме через Азовське море проходить до чверті експорту пшениці з росії. Провідні зернові регіони рф, Ростовська область і Краснодарський край, розташовані вздовж Азовського моря. У п'ятницю ціна на пшеницю на біржі Euronext зросла на 4% до шеститижневого максимуму через чутки про можливе закриття судноплавства.

Нагадаємо, Україна нещодавно посилила атаки на російські НПЗ, що спричинило дефіцит палива по всій країні. Протягом чотирьох з половиною років війни не було серйозних перебоїв у торгівлі зерном через Чорне море, яке використовують для експорту як Україна, так і росія.

НПЗудари по рф

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