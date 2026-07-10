Вучич пообіцяв залишити посаду після призначення виборів до парламенту

Вучич зазначив, що рішення вже було оголошене раніше.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що залишить посаду глави держави через кілька днів після оголошення про проведення парламентських виборів.

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу TV Pink, цитує Danas.

"Я мушу оголосити про проведення парламентських виборів тут, як президент республіки, а потім мине кілька днів, і я піду у відставку", – заявив Вучич. Він також висловив готовність провести одночасно парламентські та президентські вибори, якщо це необхідно.

Вучич зазначив, що рішення вже було оголошене раніше, щоб його політичні опоненти не могли звинуватити його у спробах уникнути виборів. Він також висловив упевненість, що опоненти переоцінюють власну підтримку серед виборців. "Раніше вони заявляли про підтримку 70% громадян, однак тепер питання полягає в тому, чи мають вони хоча б 30%", – сказав президент Сербії.

Нагадаємо, цим заявам Вучича передували тривалі масштабні антивладні протести, що почалися з грудня 2024 року після загибелі 16 людей внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді.