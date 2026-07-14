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росія розгорнула кампанію дезінформації перед виборами у Німеччині – ЗМІ

14 липня 2026, 13:36
росія розгорнула кампанію дезінформації перед виборами у Німеччині – ЗМІ
Стоп росія
Операція "Матрьошка" спрямована проти всіх провідних політичних сил Німеччини.

росія активізувала масштабну дезінформаційну кампанію в соціальних мережах напередодні виборів у Німеччині. Її метою є дискредитація провідних політичних партій та підтримка праворадикальної "Альтернативи для Німеччини" (AfD) і лівопопулістського "Альянсу Сари Вагенкнехт" (BSW).

Про це у своїй колонці повідомив професор цифрових комунікацій Гамбурзької вищої школи прикладних наук Крістіан Штьокер.

За даними дослідницької групи dTeam, кампанія є частиною російської дезінформаційної мережі "Матрьошка", яка активно використовує штучний інтелект. Боти поширюють фейкові відео з логотипами відомих німецьких медіа, в яких політиків безпідставно звинувачують у корупції, цензурі та інших вигаданих порушеннях.

Основними цілями атак стали SPD, CDU, FDP, "Зелені" та партія "Ліві", тоді як AfD і BSW, навпаки, отримують інформаційну підтримку. Для поширення контенту використовують мережі старих акаунтів у X, а також TikTok, Instagram і Bluesky.

Штьокер зазначає, що ефект від таких кампаній поки обмежений, однак бездіяльність соціальних платформ, які не видаляють очевидні фейки, становить серйозну загрозу демократичним процесам.

вибориНімеччинадезінформаціяросія загроза

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