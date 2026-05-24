У Белграді понад 30 тис. людей вийшли на протест проти Вучича

24 травня 2026, 15:15
Фото: AFP, ANDREJ ISAKOVIC
Цього тижня президент Александар Вучич заявив, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися між кінцем вересня і серединою листопада.

У Белграді відбулася масштабна антиурядова акція: понад 34 тисячі людей вийшли на вулиці під гаслом "Студенти перемагають" і фактично дали старт виборчій кампанії в країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акцію організувала неформальна студентська група, яка вже понад рік є рушійною силою антиурядових демонстрацій у Сербії. До протесту долучилися й опозиційні політичні сили. Цього тижня президент Александар Вучич заявив, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися між кінцем вересня і серединою листопада. Якщо це станеться, то будуть уже п'яті парламентські вибори у Сербії за десятиліття і четверті дострокові. Правляча партія Вучича утримує владу з 2012 року.
 
Паралельно прихильники президента провели власний захід під гаслом "Сербія перемагає". Вони звинувачують учасників протестів у роботі на іноземні інтереси та спробах зірвати курс країни, який поєднує прагнення до вступу в ЄС із тісними відносинами з росією, Китаєм і США. Після завершення основної акції частина протестувальників рушила до місця провладного мітингу. Там сталися сутички з поліцією, яка охороняла захід. Даних про постраждалих або затриманих поки немає.
 
Масові протести у Сербії тривають від кінця 2024 року – їх спровокувала трагедія на залізничному вокзалі в Новому Саді, де через обвал даху загинули 16 людей. Опозиція покладає відповідальність за катастрофу на корупцію та некомпетентність влади.
