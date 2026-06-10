У Британії спалахнули протести через напад мігранта з ножем

Підозрюваний, громадянин Судану з легальним статусом проживання, не був відомий спецслужбам.

У Північній Ірландії та інших містах Великої Британії спалахнули протести й заворушення після нападу з ножем у Белфасті, в якому підозрюють 30-річного громадянина Судану.

Про це повідомляє The Guardian.

Напад стався в понеділок увечері на півночі Белфаста. Потерпілий отримав важкі поранення очей, обличчя та спини. На відео, яке поширилося в соцмережах, видно, як нападник кілька разів завдає ударів ножем у голову та шию жертві, яка лежить на дорозі. Кілька перехожих втрутилися та допомогли зупинити нападника до прибуття поліції.

Вже ввечері вівторка в різних районах Белфаста почалися заворушення. Групи людей у масках підпалювали будинки, автомобілі, барикади та громадський транспорт. Один із рейкових автобусів був захоплений і спалений у східній частині міста. Було пограбовано магазини мобільного зв'язку, підпалено крамницю, що належала вихідцям з Африки, а в одному з районів натовп увірвався до будинку, де проживала родина представників етнічної меншини. Менші акції протесту відбулися в Бангорі, Антрімі, Баллімені, Глазго та Лондоні.

Головний констебль Поліцейської служби Північної Ірландії Джон Бутчер повідомив, що підозрюваний прибув із Судану через Францію та Ірландію, подав заяву про надання притулку і згодом отримав законне право на проживання у Великій Британії. Він не фігурував у жодних базах національної безпеки і не був відомий правоохоронним органам. Поліція наголосила, що немає жодних доказів зв'язку нападу з тероризмом, і закликала громадян не піддаватися на провокації в соцмережах.