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Президент Сербії допустив дострокову відставку

11 червня 2026, 11:28
Президент Сербії допустив дострокову відставку
Фото: European Western Balkans
Вучич заявив, що може залишити посаду раніше, ніж очікувалося, не виключивши відставку вже найближчими місяцями.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не виключає дострокової відставки та можливих політичних змін у країні. 

В ефірі радіо журналісти запитали Вучича, чи планує він залишити посаду через три-чотири місяці, повідомляє Danas.

У відповідь він сказав, що це може статися навіть раніше.

"Можливо, раніше", – заявив президент.

Вучич також зазначив, що готується до можливих політичних змін, зокрема обговорює сценарії майбутніх виборів і потенційних кандидатів на ключові посади.

За його словами, вибори можуть відбутися вже найближчими місяцями, однак точні строки є "технічним питанням".

Раніше повідомлялося, що в Сербії розглядають можливість проведення позачергових парламентських виборів до кінця року на тлі політичної напруги.

З грудня 2024 року в країні тривають антиурядові протести, спричинені трагедією в Новому Саді, де внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі загинули 16 людей.

 

СербіяАлександар Вучич

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