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Сербія відновить строкову військову службу з 2027 року – Вучич

28 червня 2026, 17:48
Сербія відновить строкову військову службу з 2027 року – Вучич
Фото: European Western Balkans
Країна офіційно перейшла до професійної армії 1 січня 2011 року.
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна запровадить "дуже короткий" період обов’язкової військової служби, починаючи з березня наступного року. Перед цим, за його словами, необхідно виконати низку попередніх процедур.
 
Про це повідомляє сербський телеканал N1. 
 
Влада Сербії раніше оголосила про плани відновити обов’язкову військову службу для чоловіків віком до 30 років. Очікується, що термін проходження строкової служби становитиме 75 днів.
 
Сербія офіційно перейшла до професійної армії 1 січня 2011 року, коли набуло чинності рішення парламенту про призупинення обов’язкової військової служби. Звичайний призов замінили добровільною службою, а збройні сили комплектувалися солдатами та офіцерами на професійній основі.
 
Як повідомлялося, днями Вучич заявив, що залишить посаду найближчими тижнями, а в країні відбудуться позачергові вибори.
Сербіявучич

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