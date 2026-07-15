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Президент Сербії пообіцяв активізувати допомогу Україні та долучитися до її відбудови

15 липня 2026, 20:54
Президент Сербії пообіцяв активізувати допомогу Україні та долучитися до її відбудови
Фото: European Western Balkans
Сербський лідер визнав, що Белград поки не виконав усіх публічно взятих на себе зобов'язань.

Президент Сербії Александар Вучич під час виступу на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Києві заявив, що Белград повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє сербський державний мовник RTS.

"Ми повністю підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. І, звичайно, ми щиро вдячні Україні за аналогічні взаємні дії щодо територіальної цілісності Сербії", – сказав Вучич. Він підтвердив готовність активізувати гуманітарну допомогу, підтримку енергетичного сектору та долучитися до відбудови українських міст.

Сербський лідер визнав, що Белград поки не виконав усіх публічно взятих на себе зобов'язань. "Я не дуже задоволений тим, що нам уже вдалося зробити до цього часу. Але я запевняю, що дуже скоро ми це виправимо і виконаємо свої зобов'язання", – заявив він. Вучич також підтвердив готовність Сербії взяти участь у відбудові одного з українських міст та підтримав євроінтеграцію України.

Водночас Вучич дав зрозуміти, що Сербія й надалі зберігатиме нинішній зовнішньополітичний курс. Країна не планує приєднуватися до санкцій проти росії та брати на себе прямі військові зобов'язання щодо України.

Сербіядопомога УкраїніАлександар Вучич

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