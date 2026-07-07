Сербія зірвала російську диверсію проти виробника зброї для України

Ціллю мало стати підприємство, що виробляє зброю для України.

Сербська поліція на початку червня затримала на кордоні з Угорщиною двох підозрюваних, які планували атаку на підприємство оборонної промисловості Німеччини в інтересах російських спецслужб.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У підозрюваних виявили вибуховий пристрій. Метою мало стати підприємство, що виробляє озброєння для України. Про підготовку ймовірної диверсії німецькі правоохоронці дізналися завдяки інформації від партнерських спецслужб та органів безпеки ФРН. Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини повідомило колег про затримання 30 червня. Розслідування засекречене і триває.

До викриття ймовірної диверсійної групи був причетний новостворений Об'єднаний центр протидії гібридним загрозам. Коментуючи загрозу російських диверсій, міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що країна "регулярно стає мішенню гібридних атак з боку росії". За його словами, російська держава прагне дестабілізувати німецьке суспільство, підірвати демократію та послабити підтримку України.