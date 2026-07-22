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В ОП підтвердили розмову Зеленського з Віткоффом і Кушнером

22 липня 2026, 20:45
В ОП підтвердили розмову Зеленського з Віткоффом і Кушнером
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Сторони обговорили дипломатичні кроки для припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Інформацію про переговори журналістам підтвердив радник президента України Дмитро Литвин у своєму X (Twitter)

На запитання щодо повідомлень про розмову Зеленського з Віткоффом і Кушнером він відповів, що співрозмовники "щойно завершили" телефонну бесіду.

Раніше про дзвінок із посиланням на власні джерела повідомив кореспондент Axios Барак Равід. За його даними, сторони обговорили "дипломатичні зусилля для завершення війни".

Наразі інших деталей розмови українська сторона не розкриває.

Також раніше Зеленський обговорив з послом США при НАТО постачання перехоплювачів до Patriot. Після цього він анонсував новий етап співпраці зі США у сфері дронів

 

СШАВолодимир Зеленський

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