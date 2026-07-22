Макрон і фон дер Ляєн проведуть закриту вечерю у Єлисейському палаці

Вони обговорять питання європейського суверенітету й конкурентоспроможності.

Президент Франції Емманюель Макрон у середу, 22 липня, зустрінеться в Парижі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн за робочою вечерею.

Про це повідомили в Єлисейському палаці.

Зустріч не була заздалегідь внесена до офіційних графіків обох лідерів, однак у канцелярії французького президента підтвердили, що Макрон прийме фон дер Ляєн у своїй резиденції.

"Президент Республіки проведе зустріч із пані Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Європейської комісії, у Єлисейському палаці у середу, 22 липня", – заявили в офісі Макрона.

Очікується, що під час переговорів сторони обговорять ключові напрями розвитку Європейського Союзу, зокрема питання зміцнення європейського суверенітету та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Робоча вечеря розпочнеться о 20:00 за місцевим часом і проходитиме у закритому форматі без участі преси.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Макрона десять європейських держав, серед яких Україна, домовилися створити Інтегровану коаліцію антибалістичної оборони для розвитку спільних оборонних можливостей Європи.