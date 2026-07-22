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Макрон і фон дер Ляєн проведуть закриту вечерю у Єлисейському палаці

22 липня 2026, 19:17
Макрон і фон дер Ляєн проведуть закриту вечерю у Єлисейському палаці
Фото: matchmakers-real-estate.com
Вони обговорять питання європейського суверенітету й конкурентоспроможності.

Президент Франції Емманюель Макрон у середу, 22 липня, зустрінеться в Парижі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн за робочою вечерею.

Про це повідомили в Єлисейському палаці.

Зустріч не була заздалегідь внесена до офіційних графіків обох лідерів, однак у канцелярії французького президента підтвердили, що Макрон прийме фон дер Ляєн у своїй резиденції.

"Президент Республіки проведе зустріч із пані Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Європейської комісії, у Єлисейському палаці у середу, 22 липня", – заявили в офісі Макрона.

Очікується, що під час переговорів сторони обговорять ключові напрями розвитку Європейського Союзу, зокрема питання зміцнення європейського суверенітету та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Робоча вечеря розпочнеться о 20:00 за місцевим часом і проходитиме у закритому форматі без участі преси.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Макрона десять європейських держав, серед яких Україна, домовилися створити Інтегровану коаліцію антибалістичної оборони для розвитку спільних оборонних можливостей Європи.

 
Урсула фон дер ЛяєнЕмманюель Макрон

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