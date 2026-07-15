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Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи

15 липня 2026, 11:56
Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Створення нової державної нагороди, ордена Європи, Зеленський ініціював наприкінці червня.
У День Української Державності президент Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи.
 
Про це йдеться в указі глави держави №605/2026.
 
Президентці Єврокомісії вручили нагороду "за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами".
 
Нагадаємо, наприкінці червня Зеленський ініціював створення нової державної нагороди – ордена Європи. Вже 14 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт.
Урсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

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