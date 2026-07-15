Фон дер Ляєн у Києві підписала Drone Deal між ЄС та Україною

Угода охоплює виробництво, технології та системи протидії дронам.

Україна володіє унікальними знаннями у використанні безпілотників, що допоможуть Європі побороти актуальні загрози, тому угода Drone Deal є важливою частиною оборонно-промислового партнерства між двома сторонами.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у середу в Києві.

"Те, що ми сьогодні підписуємо, – це наша власна Drone Deal. Протягом останніх місяців Україна уклала подібні угоди щодо безпілотників із кількома країнами – від Європи до Близького Сходу. Це свідчить про зацікавленість у бойовому досвіді України. Знання, які ви набули щодо експлуатації безпілотних літальних апаратів та систем протидії їм, є справді унікальними", – пояснила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що українці володіють повним циклом – від технологій та виробництва дронів до ланцюгів постачання та знань щодо використання радіолокаційних систем, наземних станцій і датчиків. "У Європі є величезний технологічний та промисловий потенціал, але бракує перевірених у бою знань та досвіду, які напрацювала Україна", – зазначила очільниця Єврокомісії.

"Ця угода об'єднає українську винахідливість та промислові масштаби Європи. І завдяки цій угоді наше послання є чітким: саме зараз настав час інвестувати в Україну. Інвестувати в Європу. І інвестувати в нашу спільну безпеку та спільне майбутнє", – заявила фон дер Ляєн.