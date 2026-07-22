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Справа Мадуро у США: суд знову розгляне звинувачення в наркотероризмі

22 липня 2026, 18:09
Справа Мадуро у США: суд знову розгляне звинувачення в наркотероризмі
Ніколас Мадуро. Фото: lumsanews.it
Попереднє слухання стосуватиметься справи проти колишнього президента Венесуели, який перебуває під вартою у Брукліні та не визнає провини.

У Нью-Йорку поновиться попереднє слухання у справі колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого американська влада звинувачує у наркотероризмі та участі в міжнародній схемі контрабанди наркотиків.

Про це повідомляє агентство dpa.

Судове засідання має відбутися у середу, однак наразі невідомо, чи особисто Мадуро та його дружина Сілія Флорес, яка також є обвинуваченою у справі, будуть присутні в суді.

За версією американської прокуратури, Мадуро використовував своє становище для сприяння транспортуванню великих партій кокаїну до США. Американська сторона стверджує, що до цієї діяльності були залучені представники наркоторгівлі, а сам Мадуро отримував від неї фінансову вигоду.

Мадуро та Флорес не визнають провину. Вони заявляють, що їхнє затримання було незаконним і відбулося внаслідок операції американських сил у Каракасі.

Після затримання подружжя утримують у федеральній в’язниці в Брукліні.

Попереднє слухання у справі було присвячене питанню фінансування юридичного захисту Мадуро. Його адвокати наполягали, щоб оплату здійснювали коштами Венесуели, тоді як прокуратура виступила проти такого підходу. Остаточного рішення щодо цього питання суд поки не ухвалив.

Раніше в ООН висловлювали занепокоєння операцією США, внаслідок якої Мадуро було затримано та вивезено з Венесуели.

Зазначимо, що Ніколас Мадуро був затриманий під час спецоперації армії США в Каракасі на початку січня 2026 року та вивезений до США. Він перебуває під вартою у Бруклінському центрі попереднього ув'язнення в очікуванні суду за обвинуваченнями у наркотероризмі та змові проти Сполучених Штатів. 

З січня 2-26 року Мадуро перебуває під вартою в США.

 
СШАНіколас Мадуро

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