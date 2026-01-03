Мадуро перебуває під вартою в США

За словами Рубіо, військові дії були спрямовані на захист тих, хто виконував ордер на арешт.

Військова операція Сполучених Штатів Америки проти Венесуели завершена. Президент країни Ніколас Мадуро вже перебуває під вартою у США.

Про це держсекретар США Марко Рубіо повідомив американському сенатору Майку Лі.

"Щойно поговорив з Марко Рубіо. Він повідомив мені, що Ніколаса Мадуро заарештували американські військовослужбовці для суду за кримінальними звинуваченнями у США", - написав Майк Лі у соцмережі Х.

Держсекретар також не очікує подальших військових дій у Венесуелі, адже Мадуро перебуває під вартою у США. Захоплення лідера Венесуели було головною метою операції.

Про те, що Мадуро постане перед правосуддям за свої злочини заявив також заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.

"Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він нарешті постане перед правосуддям за свої злочини", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Венесуели Іван Хіл Пінто заявив про "військову агресію" з боку Сполучених Штатів та удари по цивільних і військових, зокрема у районах Каракаса, а також штатів Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра.