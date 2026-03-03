Ізраїль вдарив по урядовому кварталу Тегерана

Серед цілей були офіс президента Ірану і штаб Ради нацбезпеки.

У вівторок, 3 березня, Армія оборони Ізраїлю вночі атакувала будівлі урядового кварталу в Тегерані, включно з канцелярією президента Ірану та штаб-квартирою Вищої ради національної безпеки.

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на ізраїльських військових.

За даними Армії оборони Ізраїлю, в операції були задіяні близько 100 винищувачів, які скинули понад 250 авіабомб. Серед цілей – Офіс президента Ірану Масуда Пезешкіана, штаб-квартира Вищої ради національної безпеки та установа з підготовки офіцерів іранської армії.

Ізраїльські військові заявили, що комплекс є одним із найбільш захищених об’єктів у столиці та використовується вищим керівництвом країни для стратегічних нарад. У Цахал назвали його "центральним штабом іранського режиму", з якого, за їхніми словами, координувалися питання ядерної програми та воєнного планування.

Інформації про масштаби руйнувань і можливі жертви наразі немає.

