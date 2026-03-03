Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль вдарив по урядовому кварталу Тегерана

03 березня 2026, 14:56
Ізраїль вдарив по урядовому кварталу Тегерана
Фото: з вільного доступу
Серед цілей були офіс президента Ірану і штаб Ради нацбезпеки.

У вівторок, 3 березня, Армія оборони Ізраїлю вночі атакувала будівлі урядового кварталу в Тегерані, включно з канцелярією президента Ірану та штаб-квартирою Вищої ради національної безпеки.

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на ізраїльських військових.

За даними Армії оборони Ізраїлю, в операції були задіяні близько 100 винищувачів, які скинули понад 250 авіабомб. Серед цілей – Офіс президента Ірану Масуда Пезешкіана, штаб-квартира Вищої ради національної безпеки та установа з підготовки офіцерів іранської армії.

Ізраїльські військові заявили, що комплекс є одним із найбільш захищених об’єктів у столиці та використовується вищим керівництвом країни для стратегічних нарад. У Цахал назвали його "центральним штабом іранського режиму", з якого, за їхніми словами, координувалися питання ядерної програми та воєнного планування.

Інформації про масштаби руйнувань і можливі жертви наразі немає.

Ми також писали, що ізраїльські спецслужби відстежували Хаменеї через камери Тегерана.

 
ІзраїльІранвійна

Останні матеріали

Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється