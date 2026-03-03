Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина звинувачує Київ у "замаху" на енергетику

03 березня 2026, 12:59
Угорщина звинувачує Київ у
Фото: з вільного доступу
Сіярто пов'язав припинення поставок нафти трубопроводом "Дружба" з політикою України.

Глава угорського МЗС Петер Сіярто звинуватив президента Володимира Зеленського у "замаху на Угорщину", пов'язаному з припиненням транспортування нафти трубопроводом "Дружба".

Про це пише видання Magyar Nemzet.

Сіярто наголосив, що нафта не надходить через трубопровід з політичних причин, нібито за рішенням "вісі Брюссель – Берлін – Київ" та за участю партії "Тиса". 

Міністр також пов'язав ситуацію з наближенням парламентських виборів в Угорщині та потенційним впливом на ціну бензину.

Віктор Орбан заявив про супутникові знімки, які нібито підтверджують відсутність проблем із "Дружбою", а Зеленський відповів, що знімки не показують усіх деталей.

Також раніше Угорщина викликала посла України через "насильницький призов" угорців для мобілізації.

 

Угорщинатрубопровід дружба

Останні матеріали

Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється