Угорщина звинувачує Київ у "замаху" на енергетику

Сіярто пов'язав припинення поставок нафти трубопроводом "Дружба" з політикою України.

Глава угорського МЗС Петер Сіярто звинуватив президента Володимира Зеленського у "замаху на Угорщину", пов'язаному з припиненням транспортування нафти трубопроводом "Дружба".

Про це пише видання Magyar Nemzet.

Сіярто наголосив, що нафта не надходить через трубопровід з політичних причин, нібито за рішенням "вісі Брюссель – Берлін – Київ" та за участю партії "Тиса".

Міністр також пов'язав ситуацію з наближенням парламентських виборів в Угорщині та потенційним впливом на ціну бензину.

Віктор Орбан заявив про супутникові знімки, які нібито підтверджують відсутність проблем із "Дружбою", а Зеленський відповів, що знімки не показують усіх деталей.

Також раніше Угорщина викликала посла України через "насильницький призов" угорців для мобілізації.