Зеленський зідзвонився з Фіцо

Президент Володимир Зеленський проводить телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань", – заявили в ОП.

Фіцо заявив, що має інформацію, нібито трубопровід технічно працює, але українська сторона "каже протилежне й постійно відкладає терміни" відновлення транзиту.

"Саме тому ми пропонуємо створити спільну інспекційну групу – Словаччини, Угорщини та Єврокомісії – для перевірки правди на місці", – сказав він.