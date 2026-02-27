Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський зідзвонився з Фіцо

27 лютого 2026, 14:55
Зеленський зідзвонився з Фіцо
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Запрошує його в Україну.
Президент Володимир Зеленський проводить телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
 
Про це повідомили в Офісі президента.
 
"Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань", – заявили в ОП.
 
Напередодні Фіцо говорив із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном — політики оголосили, що запровадили спільну слідчу комісію для розслідування стану нафтопроводу "Дружба" та закликатимуть Зеленського дозволити їй в'їзд в Україну.
 
Фіцо заявив, що має інформацію, нібито трубопровід технічно працює, але українська сторона "каже протилежне й постійно відкладає терміни" відновлення транзиту.
 
"Саме тому ми пропонуємо створити спільну інспекційну групу – Словаччини, Угорщини та Єврокомісії – для перевірки правди на місці", – сказав він.
 
Фіцо додав, що нафта, яку купує Словаччина, "уже словацька на білорусько-українському кордоні".
 
"Згідно з домовленостями, у нас є звільнення від санкцій у межах ЄС. Це не "російська нафта", це наше право на постачання, яке ми забезпечили та заплатили за нього", – сказав прем'єр Словаччини.
 
Нагадаємо, з кінця січня 2026 року зупинений транзит нафти маршрутом "Дружба" через українську територію. Саме через "Дружбу" Угорщина й Словаччина отримували переважну більшість нафти. 
