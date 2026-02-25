Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг

Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних сил (RUSI) Джек Вотлінг попереджає: росія, попри нездатність здобути перемогу, робить ставку на виснаження України та розкол Заходу і розраховує продовжувати війну протягом 2026 року. На думку Вотлінга, єдиний шлях до стійкого миру – продемонструвати здатність України довго чинити опір, одночасно підвищуючи ціну війни для Кремля. Водночас пропозиції США щодо миру на невигідних умовах небезпечні, оскільки підривають довіру Європи та можуть залишити Україну в беззахисному становищі. Тому ключовим завданням залишається безперервна військова, економічна та політична підтримка України з боку Європи, доки росія не відчує достатнього тиску, щоб піти на реальні переговори.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну вступає в п'ятий рік, і росія, і Україна відчувають зростання тиску. Для України питання полягає в тому, чи зможе вона досягти взаємно болісного пату, що призведе до припинення вогню. Для росії план залишається незмінним – виснажити спроможність України чинити опір. Але за нинішніх умов припинення бойових дій є небезпечним і для Києва, і для Кремля.

Міжнародна увага зосереджена на переговорах, які США нав'язали сторонам. Вашингтон пропонує Україні гарантії безпеки, якщо вона погодиться відступити з решти територій Донбасу. Водночас риторика США щодо Європи та їхня Стратегія національної безпеки підірвали впевненість у тому, що ці гарантії будуть виконані. Крім того, території, які Україні пропонують залишити, утворюють її оборонний пояс, і відступ із них змусить її війська зайняти непідготовлені та незахищені позиції. У результаті будь-яке порушення перемир'я під час реалізації домовленостей залишить Україну в значно ослабленому військовому становищі. Коротко кажучи, пропозиція США погана.

Тим часом росія зберігає максималістську позицію. У кремлі вважають, що можуть продовжувати війну до 2027 року і сприймають поточний переговорний процес як засіб для розколу трансатлантичного альянсу. Європа переозброюється, але це потребує часу, тому багато європейських держав вважають, що раптове перемир'я на невигідних умовах наражатиме континент на серйозні ризики. Білий дім хоче швидкого припинення вогню, щоб прокласти шлях до відновлення економічних відносин з росією. Але з огляду на те, що росія витрачає приблизно 500 мільярдів доларів на рік на оборону (за паритетом купівельної спроможності) і малоймовірно, що ці витрати скоротяться в разі припинення вогню, скасування санкцій у Європі вважається дуже небезпечним. Отже, США і ЄС мають діаметрально протилежні цілі.

Водночас США припинили надання значної військової допомоги Києву, навіть перешкоджаючи європейським закупівлям американського озброєння через систему PURL. Хоча європейська оборонна промисловість розширює виробництво, Києву все ще бракує критично важливих постачань. Європейська єдність також зазнає постійних атак з боку російських диверсійних сил, і все це разом дає Кремлю підстави сподіватися, що нинішній рівень підтримки України може зменшитися, що безпосередньо вплине на ситуацію на полі бою.

Умови для росії та України

росії вдалося знищити значну частину української енергетичної мережі. Хоча найгостріше це відчувається взимку за низьких температур, наслідки матимуть тривалий вплив на державні послуги, освіту та промисловість. Результатом може стати збільшення кількості українських біженців, які прямують до Європи. росія використовуватиме це, щоб посилити ворожість до українців, граючи на занепокоєнні Європи щодо економічної міграції, та намагатиметься відвернути Європу від основи опору України: військово-технічної допомоги.

Протягом останнього року російські здобутки стали можливими завдяки зростанню смертоносності російських обстрілів та зменшенню чисельності українських військ, що дало росії змогу проводити інфільтрацію і, таким чином, підривати українські оборонні позиції. Проте протягом 2025 року деякі з найефективніших підрозділів України розробили методи проведення наступальних операцій у сучасних умовах. Це дозволило провести успішні контрнаступи на Куп'янському напрямку та на півдні країни. Питання для Києва полягає в тому, чи можна буде поширити тактику цих підрозділів на решту фронту. Вдосконалення процесу підготовки в Україні є ключовим для вирішення проблеми формування збройних сил і, таким чином, посилення підрозділів на фронті, щоб росія не могла продовжувати свою тактику інфільтрації, коли навесні відновиться рослинність.

Ймовірно, росія зможе підтримувати нинішній рівень мобілізації, незважаючи на високі втрати від українського вогню, хоча все більша частка новобранців – це мобілізовані резервісти або призвані примусово, а не добровольці. Якщо росія й надалі досягатиме стабільних успіхів чи прискорюватиме їх, Кремль продовжить ці зусилля. Якщо ж просування значно уповільниться, сприйняття путіним своїх перспектив може змінитися, особливо на тлі зростання внутрішніх політичних ризиків.

Критично важливим чинником є те, якої шкоди Київ і його партнери зможуть завдати росії, поки українська армія утримує фронт. Далекобійні ударні дрони Києва мають дедалі менший вплив, оскільки росія збільшує щільність своїх пасивних систем борони. Але далекобійні крилаті ракети дають можливість вражати набагато більше цілей. Окремі європейські держави заклали правову основу для систематичного перехоплення російського тіньового флоту, але досі уникають застосування таких заходів. російська економіка здатна продовжувати війну, але з вичерпанням резервів і зростанням боргу вона також стає більш вразливою до потрясінь. Питання полягає в тому, чи готова Європа чинити тиск.

Для Києва припинення вогню загрожує втратою територій, які мають стратегічне військове значення, без реальних перспектив стійкої безпеки. З політичної точки зору Зеленському буде важко "продати" це всередині країни. Тому Україна, ймовірно, продовжуватиме боротьбу та мусить продемонструвати росії, що здатна воювати тривалий час. Кремль, своєю чергою, вважаючи, що може досягти військовими засобами те, що сьогодні обговорюється на дипломатичному рівні, і відчуваючи, що його тиск зростає з часом, продовжуватиме переговори, але фактично затягуватиме процес. Якщо росія не зазнає значно більших втрат або суттєвіших економічних збитків, її агресія триватиме.

Тому для Європи три напрями політики мають залишатися незмінними: агресивна протидія російській підривній діяльності, постійне постачання зброї українській армії та активна санкційна політика щодо росії. США намагатимуться прискорити завершення конфлікту. Але, оскільки Вашингтон припинив значну частину підтримки України, підірвав довіру союзників і чітко дав зрозуміти, що уникатиме серйозного тиску на росію, його вплив швидко зменшується. Якщо угода, нав'язана США, все ж відбудеться, стійкість майбутнього миру буде сумнівною.

Джерело: RUSI