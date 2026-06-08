Литва поблизу російського кордону розпочала навчання добровольчих сил

Навчання "Міцний щит – 2" триватимуть із 8 до 14 червня.

У прикордонному регіоні Литви, що розташований поблизу стратегічно важливого Сувальського коридору та Калінінградської області рф, розпочалися масштабні навчання Добровольчих сил охорони краю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

Повідомляється, що військові маневри під назвою "Міцний щит – 2" триватимуть з 8 до 14 червня. Головне завдання навчань – перевірка боєготовності оборонних підрозділів та відпрацювання тактичних дій за умов реальних загроз.

"Військовослужбовці відпрацьовуватимуть дії в реальних умовах. Під час навчань оцінюватимуть спроможність штабу й підрозділів планувати та проводити операції, координувати дії та взаємодіяти з іншими підрозділами збройних сил Литви та союзниками по НАТО", – зазначили у литовському оборонному відомстві.