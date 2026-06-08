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Литва поблизу російського кордону розпочала навчання добровольчих сил

08 червня 2026, 19:10
Литва поблизу російського кордону розпочала навчання добровольчих сил
Фото: news.mail.ru
Навчання "Міцний щит – 2" триватимуть із 8 до 14 червня.

У прикордонному регіоні Литви, що розташований поблизу стратегічно важливого Сувальського коридору та Калінінградської області рф, розпочалися масштабні навчання Добровольчих сил охорони краю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

Повідомляється, що військові маневри під назвою "Міцний щит – 2" триватимуть з 8 до 14 червня. Головне завдання навчань – перевірка боєготовності оборонних підрозділів та відпрацювання тактичних дій за умов реальних загроз.
 
"Військовослужбовці відпрацьовуватимуть дії в реальних умовах. Під час навчань оцінюватимуть спроможність штабу й підрозділів планувати та проводити операції, координувати дії та взаємодіяти з іншими підрозділами збройних сил Литви та союзниками по НАТО", – зазначили у литовському оборонному відомстві.
 
Окрім регулярних військ та добровольців, до виконання завдань залучать членів Союзу литовських стрільців. Значна частина операцій проходитиме безпосередньо на цивільних територіях як у світлу, так і в темну пору доби. Окрему увагу організатори навчань приділяють комунікації з місцевим населенням та відпрацюванню алгоритмів оборони в межах населених пунктів.
 
Серед ключових цілей маневрів у Міноборони виділяють:
  • Зміцнення взаємодії між військовослужбовцями та цивільним суспільством.
  • Підвищення рівня довіри населення до армії Литви та союзних військ блоку НАТО.
  • Розвиток у солдатів стійких навичок виконання бойових завдань у цивільному середовищі.
 
Для цього під час навчань буде розгорнуто щільну координацію та співпрацю з державними й муніципальними установами, неурядовими організаціями, а також представниками приватного сектору економіки.

 

Литвавійськовінавчання військових

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