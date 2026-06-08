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Молдова хоче розробляти дрони-перехоплювачі разом з Україною

08 червня 2026, 19:53
Молдова хоче розробляти дрони-перехоплювачі разом з Україною
Фото: з вільних джерел
Санду висловила занепокоєння після того, як у травні дрон влучив у житловий будинок у румунському місті Галац.
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна розпочала консультації з Україною щодо розробки дронів-перехоплювачів і потребує змін у законодавстві для розвитку власної оборонної промисловості.
 
Про це пише Reuters.
 
Санду висловила занепокоєння після того, як у травні дрон влучив у житловий будинок у румунському місті Галац поблизу кордону з Молдовою та Україною. За її словами, молдовська армія жодного разу не вживала заходів у понад 20 випадках, коли російські дрони порушували повітряний простір країни або їхні уламки падали поблизу молдовських населених пунктів.
 
Конституція визначає Молдову нейтральною державою, тому для розвитку власної оборонної галузі потрібні законодавчі зміни. Санду повідомила, що звернулася до уряду з проханням підготувати відповідні поправки – зокрема, щоб дозволити державно-приватне партнерство у виробництві зброї та залучити іноземних інвесторів. Також президентка розповіла, що Молдова вже розпочала консультації з Україною щодо розробки дронів.
 
"Українці – найкращі у сфері дронів-перехоплювачів. Ми спробуємо отримати від них ці технології тою мірою, якою це дозволяють наші можливості. Щоб використовувати ці технології, нам спочатку потрібно сформувати команду експертів", – зазначила Санду.

 

Молдовавійна в Україні

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