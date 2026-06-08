Франція та Німеччина закривають проєкт створення спільного винищувача – Guardian

Новий літак мав до 2040 року замінити французькі винищувачі Rafale та німецько-іспанські Eurofighter.

Франція та Німеччина закривають спільний проєкт із розробки європейського винищувача нового покоління. Париж і Берлін дійшли висновку, що залучені до виробництва компанії не зможуть домовитися про подальшу співпрацю.

Про це пише Guardian з посиланням на джерела.

За їхніми даними, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дійшли спільної оцінки, що компанії не зможуть домовитися. Рішення про закриття проєкту лідери обговорили на полях саміту лідерів ЄС та країн Західних Балкан у Чорногорії 5 червня.

Програму створення системи бойової авіації майбутнього (FCAS) запустили ще у 2017 році Еммануель Макрон та тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Новий літак мав до 2040 року замінити французькі винищувачі Rafale та німецько-іспанські Eurofighter. Проте проєкт вартістю 100 мільярдів євро постійно супроводжувався суперечками між французькою компанією Dassault Aviation та європейською групою Airbus, яка представляє інтереси Німеччини та Іспанії.