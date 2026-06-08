Папа Римський заявив про глибоку кризу у світі через насильство і агресію

Понтифік закликав політиків зосередитися на припиненні воєн.

Сучасний світ опинився у глибокій духовній і культурній кризі через ескалацію збройних конфліктів, поляризацію суспільства та взаємну недовіру.

Про це заявив Папа Римський Лев XIV під час свого виступу в парламенті Іспанії, повідомляє агенція Reuters.

Понтифік наголосив, що людство наразі стикається з масштабними та руйнівними викликами, які неможливо вирішити виключно силовим шляхом.

У своїй промові глава Католицької церкви висловив серйозне занепокоєння через стрімке зростання військових витрат у країнах Європи. За його словами, нарощування озброєнь не є гарантією стабільності.

"Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, що проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри. Зброя може нав’язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній та тривалий мир", – підкреслив понтифік.