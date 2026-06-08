Папа Римський заявив про глибоку кризу у світі через насильство і агресію
08 червня 2026, 20:53
Фото: reuters.com
Понтифік закликав політиків зосередитися на припиненні воєн.
Сучасний світ опинився у глибокій духовній і культурній кризі через ескалацію збройних конфліктів, поляризацію суспільства та взаємну недовіру.
Про це заявив Папа Римський Лев XIV під час свого виступу в парламенті Іспанії, повідомляє агенція Reuters.
Понтифік наголосив, що людство наразі стикається з масштабними та руйнівними викликами, які неможливо вирішити виключно силовим шляхом.
У своїй промові глава Католицької церкви висловив серйозне занепокоєння через стрімке зростання військових витрат у країнах Європи. За його словами, нарощування озброєнь не є гарантією стабільності.
"Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, що проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри. Зброя може нав’язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній та тривалий мир", – підкреслив понтифік.
Папа Римський закликав міжнародних політиків змінити пріоритети: зосередитися на дипломатичному припиненні воєн та надати всебічну підтримку людям, які через бойові дії були змушені залишити власні домівки.
Понтифік закликав світові держави не просто боротися з наслідками, а системно усувати першопричини вимушеної міграції.
Ключовими факторами, які змушують мільйони людей тікати зі своїх країн, залишаються:
- Руйнівні війни та локальні збройні конфлікти;
- Хронічна бідність і відсутність економічних перспектив;
- Негативні наслідки глобальної зміни клімату.