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Папа Римський закликав США приймати та захищати мігрантів

05 липня 2026, 13:49
Папа Римський закликав США приймати та захищати мігрантів
Фото: UNSPLASH
Він також закликав їх допомогти поліпшити умови в рідних країнах мігрантів, щоб менше людей відчували необхідність виїжджати.
Папа Римський Лев XIV, 4 липня, на День незалежності США, звернувся до американців із закликом приймати та захищати мігрантів.
 
Про це він написав у листі, який надіслав до США під час візиту на італійський острів Лампедуза, передає Reuters.
 
Лампедуза – це популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море. Під час візиту на острів Папа Римський Лев XIV закликав європейських лідерів докласти більше зусиль для надання допомоги мігрантам.
 
Окремо, у зверненні до США Папа Римський зазначив, що католицька цінність захисту життя включає "прийняття, захист та допомогу мігрантам".
 
"Приймати (мігрантів) з милосердям і щедрістю – це не лише акт милосердя, а й визнання гідності, яка належить кожній людській особі", – заявив він у зверненні до США.
 
Під час свого візиту Папа Римський закликав європейських лідерів розв'язувати міграційну проблему "комплексно, інтегруючи заходи з надання негайної допомоги в довгостроковий стратегічний план, здатний приймати, захищати, підтримувати та інтегрувати мігрантів".
 
Він також закликав їх допомогти поліпшити умови в рідних країнах мігрантів, щоб менше людей відчували необхідність виїжджати.
СШАПапа Римський

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