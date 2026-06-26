У Ватикані хочуть оновити доктрину війни

Понтифік скликав кардиналів для дискусії щодо оновлення церковного вчення про війну.

Папа Римський Лев XIV 26 червня збирає кардиналів у Ватикані для обговорення можливого перегляду концепції "справедливої війни", що викликало критику з боку представників адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, понтифік виступає за переосмислення багатовікової доктрини, яка визначає умови, за яких застосування сили може вважатися морально виправданим у християнській традиції.

Концепція "справедливої війни" бере початок у працях святого Августина та святого Томи Аквінського. Папа Лев XIV вважає, що вона потребує оновлення з огляду на сучасні технології ведення війни.

"Поняття справедливої війни більше не застосовується… Вона була розроблена століття тому, коли неможливо було уявити сучасну зброю та масштаби руйнувань", – заявив понтифік.

Ініціатива вже викликала реакцію в США. Архієпископ Тімоті Брольйо, який очолює Архієпархію військових служб США, заявив, що Ватикан "прискорює" дискусію, яку раніше розпочали, але не завершили попередні понтифіки.

Згідно з матеріалом, це не перший випадок розбіжностей між Ватиканом і адміністрацією Трампа щодо підходів до збройних конфліктів.

Зазначимо, що навесні розгорівся скандал, коли Трамп опублікував у Truth Social різкий допис на адресу Папи. Він назвав понтифіка "слабким у питаннях злочинності" та "жахливим у зовнішній політиці", а також заявив, що йому "не подобається Папа, який готовий дати Ірану ядерну зброю".

Сам Лев XIV відреагував стримано – заявив, що не боїться тиску з Білого дому і продовжуватиме виступати проти війни. Натомість прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні публічно засудила слова американського президента.