Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Ватикані хочуть оновити доктрину війни

26 червня 2026, 13:27
У Ватикані хочуть оновити доктрину війни
Фото: vaticannews.va
Понтифік скликав кардиналів для дискусії щодо оновлення церковного вчення про війну.

Папа Римський Лев XIV 26 червня збирає кардиналів у Ватикані для обговорення можливого перегляду концепції "справедливої війни", що викликало критику з боку представників адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, понтифік виступає за переосмислення багатовікової доктрини, яка визначає умови, за яких застосування сили може вважатися морально виправданим у християнській традиції.

Концепція "справедливої війни" бере початок у працях святого Августина та святого Томи Аквінського. Папа Лев XIV вважає, що вона потребує оновлення з огляду на сучасні технології ведення війни.

"Поняття справедливої війни більше не застосовується… Вона була розроблена століття тому, коли неможливо було уявити сучасну зброю та масштаби руйнувань", – заявив понтифік.

Ініціатива вже викликала реакцію в США. Архієпископ Тімоті Брольйо, який очолює Архієпархію військових служб США, заявив, що Ватикан "прискорює" дискусію, яку раніше розпочали, але не завершили попередні понтифіки.

Згідно з матеріалом, це не перший випадок розбіжностей між Ватиканом і адміністрацією Трампа щодо підходів до збройних конфліктів.

Зазначимо, що навесні розгорівся скандал, коли Трамп опублікував у Truth Social різкий допис на адресу Папи. Він назвав понтифіка "слабким у питаннях злочинності" та "жахливим у зовнішній політиці", а також заявив, що йому "не подобається Папа, який готовий дати Ірану ядерну зброю".

Сам Лев XIV відреагував стримано – заявив, що не боїться тиску з Білого дому і продовжуватиме виступати проти війни. Натомість прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні публічно засудила слова американського президента.

 
війнаВатиканПапа Римський

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Трампа готують і везуть до Москви. Частини 6 та 7 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 26 червня 2026, 15:48
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Технології
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Переклад iPress – 26 червня 2026, 12:33
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Політика
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Переклад iPress – 26 червня 2026, 08:41
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Технології
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 25 червня 2026, 14:55
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Cуспільство
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2026, 12:55
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 червня 2026, 08:33
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 червня 2026, 15:37
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Політика
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Переклад iPress – 24 червня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється