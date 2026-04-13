Папа Римський залишається при своєму попри нападки Трампа

13 квітня 2026, 14:07
Фото: Vatican News
"Не хочу вступати в дискусію з ним", - наголосив Лев XIV.
Папа Римський Лев XIV заявив, що буде продовжувати виступати проти війни на Близькому Сході, після прямої критики з боку президента США Дональда Трампа.
 
Про це Папа Лев сказав у коментарі Reuters.
 
"Я не хочу вступати з ним у дискусію. Я не думаю, що посланням Євангелія можна зловживати так, як це роблять деякі люди. Я продовжуватиму голосно виступати проти війни, прагнути сприяти миру, сприяти діалогу та багатостороннім відносинам між державами для пошуку справедливих розв’язань проблем", — зазначив понтифік.
 
Папа Лев, американець за походженням, останніми тижнями критикував ​американо-ізраїльську операцію проти Ірану та засудив ​"божевілля війни" у своєму зверненні.
 
"Послання церкви, моє послання, послання Євангелія: блаженні миротворці. Я не розглядаю свою роль як політичну, як політика", — сказав він журналістам.
 
Нещодавно Трамп розкритикував позицію Папи Римського щодо війни в Ірані та заявив, що "не хоче такого Папу". Ба більше, президент США звинуватив Папу в "невдячності", бо, на думку Трампа, чинного понтифіка обрали "лише тому, що він американець" і в Церкві вважали, що це "буде найкращим способом впоратися з президентом Дональдом Трампом". Трамп також опублікував у соцмережах ШІ-фото, на якому він у вигляді Ісуса Христа зцілює хворого.

 

Останні матеріали

Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
