Папа Римський залишається при своєму попри нападки Трампа
13 квітня 2026, 14:07
Фото: Vatican News
"Не хочу вступати в дискусію з ним", - наголосив Лев XIV.
Папа Римський Лев XIV заявив, що буде продовжувати виступати проти війни на Близькому Сході, після прямої критики з боку президента США Дональда Трампа.
Про це Папа Лев сказав у коментарі Reuters.
"Я не хочу вступати з ним у дискусію. Я не думаю, що посланням Євангелія можна зловживати так, як це роблять деякі люди. Я продовжуватиму голосно виступати проти війни, прагнути сприяти миру, сприяти діалогу та багатостороннім відносинам між державами для пошуку справедливих розв’язань проблем", — зазначив понтифік.
Папа Лев, американець за походженням, останніми тижнями критикував американо-ізраїльську операцію проти Ірану та засудив "божевілля війни" у своєму зверненні.
"Послання церкви, моє послання, послання Євангелія: блаженні миротворці. Я не розглядаю свою роль як політичну, як політика", — сказав він журналістам.
Нещодавно Трамп розкритикував позицію Папи Римського щодо війни в Ірані та заявив, що "не хоче такого Папу". Ба більше, президент США звинуватив Папу в "невдячності", бо, на думку Трампа, чинного понтифіка обрали "лише тому, що він американець" і в Церкві вважали, що це "буде найкращим способом впоратися з президентом Дональдом Трампом". Трамп також опублікував у соцмережах ШІ-фото, на якому він у вигляді Ісуса Христа зцілює хворого.