Папа Римський залишається при своєму попри нападки Трампа

Папа Римський Лев XIV заявив, що буде продовжувати виступати проти війни на Близькому Сході, після прямої критики з боку президента США Дональда Трампа.

Про це Папа Лев сказав у коментарі Reuters.

"Я не хочу вступати з ним у дискусію. Я не думаю, що посланням Євангелія можна зловживати так, як це роблять деякі люди. Я продовжуватиму голосно виступати проти війни, прагнути сприяти миру, сприяти діалогу та багатостороннім відносинам між державами для пошуку справедливих розв’язань проблем", — зазначив понтифік.

Папа Лев, американець за походженням, останніми тижнями критикував ​американо-ізраїльську операцію проти Ірану та засудив ​"божевілля війни" у своєму зверненні.