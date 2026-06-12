Перший кластер переговорів про вступ України до ЄС відкриють 15 червня

Він охоплює сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.

15 червня Європейський Союз відкриє перший кластер щодо вступу України та Молдови до ЄС.

Про це повідомило Головування Кіпру в Раді ЄС.

15 червня Європейський Союз проведе перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою, під час яких відкриють Кластер 1 – "Основи". Він охоплює сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.

"Це є результатом прагнень, стійкості й наполегливої ​​праці двох кандидатів, які обрали Європу та її цінності. Роблячи цей важливий крок разом, ми підтверджуємо, що Європейський Союз є найсильнішим, коли він єдиний, принциповий і відкритий для тих, хто відданий його цінностям", – заявила влада Кіпру.