Литва першою у світі демонтує атомний реактор, аналогічний Чорнобильському

Ігналінська АЕС пропрацювала понад 20 років.

Литва готується до демонтажу на Ігналінській атомній електростанції активних зон реакторів типу РВПК – таких самих, як на Чорнобильській АЕС.

Литовський мовник вказує, що на таке наважилися вперше у світі. На другому енергоблоці станції були встановлені реактори РВПК, які вважали одними з найпотужніших у світі. Наразі співробітники станції демонтують усе, що можна безпечно видалити без залучення вузькоспеціалізованих експертів.

​Загалом уже демонтовано 45% обладнання. За словами керівництва станції, демонтаж активної зони реактора здійснюватимуть роботи, оснащені передовими технологіями. ЗМІ пояснює, що роботи з обладнанням, яке має настільки високий рівень радіоактивності, люди зазвичай не виконують.

Найскладнішим завданням будуть графітові компоненти реактора. Планують, що їх демонтаж здійснюватимуть фахівці з міжнародних компаній, найімовірніше, зі США або Франції. Процес демонтажу мають намір завершити до 2049 року.

"Важливо те, що ми вилучили все паливо з реакторів і помістили його на зберігання на 50 років. Протягом цього періоду держава має побудувати глибоке геологічне сховище, де все відпрацьоване паливо буде остаточно захоронене до 2090 року", – заявив директор станції Лінас Баужис.