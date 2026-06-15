Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Литва першою у світі демонтує атомний реактор, аналогічний Чорнобильському

15 червня 2026, 08:07
Литва першою у світі демонтує атомний реактор, аналогічний Чорнобильському
Фото: EPA/UPG
Ігналінська АЕС пропрацювала понад 20 років.
Литва готується до демонтажу на Ігналінській атомній електростанції активних зон реакторів типу РВПК – таких самих, як на Чорнобильській АЕС.
 
Про це поінформувало LRT.
 
Литовський мовник вказує, що на таке наважилися вперше у світі. На другому енергоблоці станції були встановлені реактори РВПК, які вважали одними з найпотужніших у світі. Наразі співробітники станції демонтують усе, що можна безпечно видалити без залучення вузькоспеціалізованих експертів.
 
​Загалом уже демонтовано 45% обладнання. За словами керівництва станції, демонтаж активної зони реактора здійснюватимуть роботи, оснащені передовими технологіями. ЗМІ пояснює, що роботи з обладнанням, яке має настільки високий рівень радіоактивності, люди зазвичай не виконують.
 
Найскладнішим завданням будуть графітові компоненти реактора. Планують, що їх демонтаж здійснюватимуть фахівці з міжнародних компаній, найімовірніше, зі США або Франції. Процес демонтажу мають намір завершити до 2049 року.
 
"Важливо те, що ми вилучили все паливо з реакторів і помістили його на зберігання на 50 років. Протягом цього періоду держава має побудувати глибоке геологічне сховище, де все відпрацьоване паливо буде остаточно захоронене до 2090 року", – заявив директор станції Лінас Баужис.
Чорнобильська АЕСЛитвавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Політика
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Переклад iPress – 11 червня 2026, 08:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється