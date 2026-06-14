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Україна та ЄС готують для Трампа три прохання на G7 – Politico

14 червня 2026, 19:15
Україна та ЄС готують для Трампа три прохання на G7 – Politico
Ключовими темами переговорів із Трампом на G7 стануть військова допомога Україні, фінансування та санкції проти рф.

Україна та європейські союзники планують використати саміт G7 у Франції, щоб переконати президента США Дональда Трампа посилити підтримку Києва, збільшити фінансування та посилити тиск на росію.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

За даними видання, Київ і європейські столиці зосередяться на трьох головних питаннях. 

Перше – збереження та розширення військової допомоги Україні, насамперед у сфері протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про додаткові системи та ракети Patriot, а також підтримку українського виробництва перехоплювачів.

Друге завдання – забезпечити додаткове фінансування для України. Попри вже надану підтримку з боку ЄС, Київ розраховує залучити нові кошти для зміцнення позицій на фронті та підтримки економіки.

Третє питання стосується посилення санкцій проти росії. Україна та її партнери сподіваються, що Вашингтон підтримає нові обмеження, зокрема щодо експорту російської нафти та діяльності тіньового флоту рф.

У європейських столицях вважають, що саміт G7 стане важливою нагодою продемонструвати єдність Заходу та переконати США не послаблювати підтримку України.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті G7, який відбудеться 15-16 червня в Евіані. 

 

Дональд ТрампУкраїнаЄвросоюзG7

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