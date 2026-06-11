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Україну запросили на саміт G7 у Франції

11 червня 2026, 08:16
Україну запросили на саміт G7 у Франції
Зеленський отримав запрошення на зустріч лідерів G7, де обговорюватимуть підтримку України та безпекові виклики.

Президент Франції Еммануель Макрон запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті G7, який відбудеться 15-16 червня в Евіані. 

Як повідомляє Le Monde, участь українського лідера має сприяти відновленню єдиної позиції країн "Великої сімки" щодо підтримки України.

За словами Макрона, для союзників важливо зберегти консенсус щодо допомоги Києву та подальших кроків, пов'язаних із війною росії проти України.

У саміті також візьме участь президент США Дональд Трамп. Водночас у Міністерстві закордонних справ України зазначили, що графіки лідерів наразі узгоджуються, тому про можливі двосторонні зустрічі говорити поки зарано.

"Ми завжди за контакти з американською стороною", – заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу.

Окрім Зеленського, на зустріч запросили лідерів Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Одними з ключових тем саміту стануть ситуація на Близькому Сході, безпека судноплавства в Ормузькій протоці та питання Ірану.

У МЗС також повідомили, що Україна працює над новими домовленостями з партнерами й розраховує на позитивні результати найближчим часом.

Крім того, раніше Франція запропонувала незвичний формат діалогу між G7 і Китаєм.

 

УкраїнаG7

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