Франція запропонувала незвичний формат діалогу між G7 і Китаєм

Париж хоче організувати окрему онлайн-зустріч із Пекіном напередодні саміту лідерів "Групи семи".

Президент Франції Еммануель Макрон планує провести відеоконференцію між країнами G7 та Китаєм для обговорення проблеми глобальних торговельних дисбалансів.

Про це повідомляє видання Politicо.

За інформацією видання, онлайн-зустріч можуть провести напередодні саміту G7, який відбудеться наступного тижня у французькому Евіан-ле-Бен. За словами двох співрозмовників Politico, ініціатива стане помітним кроком для об'єднання західних демократій, яке останніми роками дедалі частіше займало жорстку позицію щодо Китаю.

Франція, яка цього року головує у G7, зробила боротьбу з глобальними економічними дисбалансами одним із ключових пріоритетів свого головування.