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Глава МЗС Німеччини застеріг від участі AfD в уряді через проросійські позиції

12 червня 2026, 21:33
Глава МЗС Німеччини застеріг від участі AfD в уряді через проросійські позиції
Фото: з вільного доступу
Вадефуль наголошує на фундаментальній різниці між цінностями AfD і партії "Християнсько-демократичний союз", яку сам і представляє.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль звинуватив ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) в агітації проти німецьких інтересів і зміцненні зв’язків із росією.
 
Про це йдеться в тексті промови Вадефуля, який отримав Die Welt.
 
У своїй промові глава МЗС звинувачує AfD у тому, що партія виступає проти інтересів Німеччини й основ німецької демократії, і що вона "«отруює кожну політичну боротьбу за ефективні дії гаслами нібито простих рішень".
 
"Вона підіграє російському диктатору і в такий спосіб руйнує інтереси країни, яку вона нібито представляє. Той, хто підтримує путіна, не за Німеччину!" – каже політик.
 
Вадефуль наголошує на фундаментальній різниці між цінностями AfD і партії "Християнсько-демократичний союз", яку сам і представляє. Він зазначив, що його партія "народилася з досвіду в найтемніші часи" німецької історії та принципу "ніколи знову".
 
За його словами, із цього випливає "прихильність до Європи, до західних зв’язків, до трансатлантичних відносин, до відмови від націоналістичних мрій про домінування", а AfD цього не поділяє.
 
"AfD ставить під загрозу те, якою є наша зовнішньополітична сила сьогодні, а саме довіра до світу. Німеччина, у якій AfD отримує владу, має слабшу позицію в цьому світі", – додав він.
 
Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу перед урядом також критикував AfD. Коли Мерц говорив про боротьбу України за свою свободу, депутати ультраправої партії сміялися, пише Die Welt.
 
"Вони сміються над долею мільйонів у цій країні і їдуть до москви пити шампанське!" – говорив Мерц з трибуни.

 

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