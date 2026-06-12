Глава МЗС Німеччини застеріг від участі AfD в уряді через проросійські позиції

Вадефуль наголошує на фундаментальній різниці між цінностями AfD і партії "Християнсько-демократичний союз", яку сам і представляє.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль звинуватив ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) в агітації проти німецьких інтересів і зміцненні зв’язків із росією.

Про це йдеться в тексті промови Вадефуля, який отримав Die Welt.

У своїй промові глава МЗС звинувачує AfD у тому, що партія виступає проти інтересів Німеччини й основ німецької демократії, і що вона "«отруює кожну політичну боротьбу за ефективні дії гаслами нібито простих рішень".

"Вона підіграє російському диктатору і в такий спосіб руйнує інтереси країни, яку вона нібито представляє. Той, хто підтримує путіна, не за Німеччину!" – каже політик.