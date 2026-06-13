США заблокували продаж ракет Tomahawk Німеччині – Politico

Вашингтон не дає союзникам зброю, але й сам скорочує присутність.

Пентагон заблокував продаж далекобійних ракет Tomahawk Берліну. Це рішення може означати кінець системи безпеки, яка діяла в Європі майже 80 років.

Про це повідомляє Politico.

Відмова продати ракети стала не першим кроком США у цьому напрямку. Раніше Вашингтон вивів 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини, призупинив розгортання американського батальйону з Tomahawk та скоротив запланований внесок бомбардувальниками, винищувачами та підводними човнами для НАТО. Пентагон пояснює ці кроки бажанням відновити баланс між внесками Європи та США.

Однак рішення щодо Tomahawk вказує на глибшу проблему: Вашингтон не просто скорочує власну військову присутність – він не дає союзникам можливості самим отримати високоточну зброю, побоюючись реакції росії. Фактично США намагаються відокремити власну безпеку від безпеки Європи.

Tomahawk мали стати тимчасовим рішенням, поки європейські країни розроблять власні далекобійні системи. Тепер ця прогалина знову відкрита. Кілька тижнів адміністрація Трампа також скаржилась, що НАТО недостатньо підтримало війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Роз'єднання не означає, що Європа залишиться беззахисною. Країни вже збільшують витрати на оборону та створюють власні засоби далекого удару з подвійним потенціалом, які будуть суверенними системами поза контролем Вашингтона. Але безпека Європи та США більше не розглядатиметься як єдине ціле, підсумовує видання.