Зеленський заявив про удар по нафтовому об’єкту рф за 700 км від кордону
Українські сили уразили нафтовий об’єкт у Ярославській області росії, розташований більш ніж за 700 кілометрів від державного кордону України.
Про це оголосив президент Володимир Зеленський.
За його словами, удару по об’єкту завдали воїни СБУ. Також українські підрозділи атакували підприємство "Азот" у Тульській області рф, яке пов’язують із виробництвом компонентів для вибухових речовин.
Крім того, Зеленський зазначив, що через атаки безпілотників у шести російських аеропортах запроваджували обмеження на польоти, а повітряну тривогу оголошували у 28 регіонах росії.
Президент також повідомив про ураження російської логістики на тимчасово окупованих територіях.