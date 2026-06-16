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Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ

16 червня 2026, 20:35
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ
фото: Володимир Зеленський/Telegram
"Ми готові й надалі працювати разом, щоб наші народи ставали сильнішими", наголосив президент.

Український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це у соцмережі повідомив глави України.

"Дуже радий був побачити президента Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна, і важливо, що ми завжди в предметній комунікації. Ми бажаємо миру й безпеки кожному народу та лідеру, які й нам в Україні допомагають", – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: "Україна підтримала ОАЕ та інші держави регіону Затоки у складний момент. Ми готові й надалі працювати разом, щоб наші народи ставали сильнішими. Дякую за повагу до України та українців!".

Нагадаємо, на полях саміту країн "Групи семи" у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

 

ОАЕвійна в УкраїніВолодимир Зеленський

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