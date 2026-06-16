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Зеленський, Трамп і Макрон провели зустріч в кулуарах G7 (оновлено)

16 червня 2026, 13:06
Зеленський, Трамп і Макрон провели зустріч в кулуарах G7 (оновлено)
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Президент України приїхав до Евіана з двома пріоритетами: посилення ППО та дипломатичний тиск на росію.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і Емманюелем Макроном в кулуарах саміту G7 у французькому Евіані.

Про це повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на два обізнані джерела.

Ця зустріч стала першою розмовою "віч-на-віч" за майже чотири місяці, поки Київ прагне відновити мирні переговори з москвою, які зайшли у глухий кут. Після таємної зустрічі троє президентів приєдналися до спільної робочої сесії з іншими лідерами G7, де центральною темою є війна росії проти України. Зеленський, Трамп і Макрон були останніми трьома лідерами, які зайшли у кімнату для обговорення.

Зеленський підтвердив прибуття на саміт у Telegram. "Вже змістовно почались зустрічі на саміті G7 у Франції. Емманюелю, пане президенте, дякую! Головне – посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб росія завершила свою війну. Мир потрібен", – написав він.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах саміту G7 у Франції, і зазначив, що знову зустрінеться з ним пізніше у вівторок. "росія повинна укласти угоду. росія втратила величезну кількість людей, так само як і Україна", – сказав Трамп.

Потім він додав, що "я знову зустрінусь з ним пізніше сьогодні", ймовірно, маючи на увазі ще одну зустріч із Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував путіну зустрітися під час саміту G7, однак той відмовився. За словами президента України, росія вчергове продемонструвала, що не готова до діалогу щодо завершення війни.

Дональд ТрампG7Емануель МакронВолодимир Зеленський

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