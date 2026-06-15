Зеленський запропонував зустрітися з путіним на G7

російська сторона не дала чіткої відповіді.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що пропонував зустрітися з путіним на саміті G7 у Франції для переговорів щодо припинення війни, але росія "не була готова говорити".

Про це Зеленський сказав журналістам, його цитує Reuters.

Виступаючи в Києво-Печерській лаврі, пошкодженій внаслідок нічної атаки росії, Зеленський заявив, що США погодилися запросити путіна на саміт G7, який стартує в понеділок у французькому Ев'ян-ле-Бен.

"Ми послали повідомлення про готовність зустрітися з путіним під час саміту G7, бо там присутній Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна, я думаю, дуже гарна можливість зустрітися всі разом", – сказав президент.

Однак москва не відповіла на пропозицію. "Європа та Сполучені Штати досягли згоди, а росія знову продемонструвала, що вони не готові говорити", – підкреслив Зеленський. Україна передала запрошення безпосередньо російським колегам, але чіткої відповіді не отримала.

Неназваний український чиновник повідомив журналістам деталі пропозиції. За його словами, Зеленський розповів американцям та президенту Франції Емманюелю Макрону про пропозицію щодо переговорів на саміті G7. Україна також передала запрошення безпосередньо росіянам, але не отримала чіткої відповіді.

Нагадаємо, 4 червня Зеленський написав путіну листа із пропозицією особистої зустрічі для завершення війни та залучення до переговорів Європи і США. Трамп підтримав можливість проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та росії.