Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський запропонував зустрітися з путіним на G7

15 червня 2026, 15:07
Зеленський запропонував зустрітися з путіним на G7
фото: Володимир Зеленський / Telegram
російська сторона не дала чіткої відповіді.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що пропонував зустрітися з путіним на саміті G7 у Франції для переговорів щодо припинення війни, але росія "не була готова говорити".

Про це Зеленський сказав журналістам, його цитує Reuters.

Виступаючи в Києво-Печерській лаврі, пошкодженій внаслідок нічної атаки росії, Зеленський заявив, що США погодилися запросити путіна на саміт G7, який стартує в понеділок у французькому Ев'ян-ле-Бен.

"Ми послали повідомлення про готовність зустрітися з путіним під час саміту G7, бо там присутній Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна, я думаю, дуже гарна можливість зустрітися всі разом", – сказав президент.

Однак москва не відповіла на пропозицію. "Європа та Сполучені Штати досягли згоди, а росія знову продемонструвала, що вони не готові говорити", – підкреслив Зеленський. Україна передала запрошення безпосередньо російським колегам, але чіткої відповіді не отримала.

Неназваний український чиновник повідомив журналістам деталі пропозиції. За його словами, Зеленський розповів американцям та президенту Франції Емманюелю Макрону про пропозицію щодо переговорів на саміті G7. Україна також передала запрошення безпосередньо росіянам, але не отримала чіткої відповіді.

Нагадаємо, 4 червня Зеленський написав путіну листа із пропозицією особистої зустрічі для завершення війни та залучення до переговорів Європи і США. Трамп підтримав можливість проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та росії.

ФранціяВладімір ПутінG7Володимир Зеленський

Останні матеріали

Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Політика
Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Переклад iPress – 15 червня 2026, 17:02
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Політика
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 червня 2026, 11:29
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється