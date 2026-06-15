Міноборони рф цинічно прокоментувало масований обстріл України та руйнування у Лаврі
Російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито "успішні удари по військових цілях".
Про це повідомляють російські ЗМІ.
- Об'єктах оборонно-промислового комплексу у Києві, Харкові та Дніпрі.
- Військових аеродромах Збройних Сил України.
- Територіальних центрах комплектування.
Проте реальні наслідки російського терору вкотре спростовують заяви кремля. Головним результатом "високоточної" атаки у столиці став прицільний удар по історичному центру міста, де було пошкоджено щонайменше п'ять об'єктів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" та підпалено Степанівський приділ Успенського собору. Також через обстріли у містах є руйнування цивільної інфраструктури, виникли пожежі, зафіксовані загиблі та поранені серед мирного населення.