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Міноборони рф цинічно прокоментувало масований обстріл України та руйнування у Лаврі

15 червня 2026, 09:53
Міноборони рф цинічно прокоментувало масований обстріл України та руйнування у Лаврі
Фото: Reuters
Окупанти назвали підпал Успенського собору "ураженням військових об'єктів".

Російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито "успішні удари по військових цілях".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російська сторона стверджує, що завдала масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, наземного та морського базування, а також ударними дронами.
 
Окупанти назвали "відповіддю" і заявили, що цілили по:
  • Об'єктах оборонно-промислового комплексу у Києві, Харкові та Дніпрі.
  • Військових аеродромах Збройних Сил України.
  • Територіальних центрах комплектування.
 
У Міноборони рф цинічно відзвітували, що "всі призначені об'єкти уражені", а "цілі удару досягнуті".
 

Проте реальні наслідки російського терору вкотре спростовують заяви кремля. Головним результатом "високоточної" атаки у столиці став прицільний удар по історичному центру міста, де було пошкоджено щонайменше п'ять об'єктів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" та підпалено Степанівський приділ Успенського собору. Також через обстріли у містах є руйнування цивільної інфраструктури, виникли пожежі, зафіксовані загиблі та поранені серед мирного населення.

Кремльвійна в Україніросія окупанти

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