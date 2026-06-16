Україна ізолює Крим і б'є по російському тилу. Стратегія виснаження поступово змінює баланс на фронті – Дональд Гілл

У своєму традиційному тижневику Дональд Гілл робить оперативний огляд бойової обстановки на фронтах російсько-української війни, особливо наголошуючи на логістичному виснаженні росії та зростанні ролі дронів на всіх рівнях – від тактичного до стратегічного. Він вважає, що Україна успішно реалізує "стратегію ізоляції": поступово підриває боєздатність противника, перерізаючи лінії постачання вглиб російської території, вражаючи нафтопереробну інфраструктуру та виробничі потужності. Він доходить оптимістичного висновку: хоча росія зберігає тимчасову перевагу в живій силі, тенденції до її виснаження стають дедалі очевиднішими, і за умови збереження нинішньої стратегії Україна матиме дедалі більше можливостей для власних наступальних дій.

Загальна картина

Зрештою, ця війна – про територію. росія знизила свої цілі: від захоплення всієї України до утримання вже окупованих земель плюс решти Донецької та Луганської областей. Мета України – повернути всі території, загарбані росією з 2014 року. Для досягнення цих цілей обом сторонам необхідно підривати бойові можливості та волю противника до боротьби.

Оскільки захоплення території є головною політичною метою росії, вона мусить або наступати, або переглядати свої цілі. росії ще потрібно просунутися на 40-50 км, аби повністю захопити Донецьку область. Наразі такого потенціалу немає, а кілька тенденцій свідчать, що надалі ці можливості лише скорочуватимуться. росія й далі витрачатиме особовий склад доти, доки вважатиме просування можливим.

Згодом Україні доведеться повертати свої території, однак це не має бути негайним пріоритетом. Спочатку треба зупинити російські наступи, щоб покласти край руйнуванням, які незмінно супроводжують російську армію. Костянтинівка вже зруйнована, а розташована за нею Дружківка тепер зазнає значно інтенсивніших обстрілів. Слов'янськ і Краматорськ перебувають на початковій стадії руйнування – росіяни підійшли на п'ятнадцять кілометрів. Навколо Гуляйполя росія так само просувається вкрай повільно. На інших ділянках, навіть у Покровську, росія не наступає.

Коли російські наступи буде переважно зупинено, Україні доведеться створювати умови для власних успішних наступальних дій. Першим кроком є зниження російської боєздатності.

Україна робить це завдяки далекобійним ударам, які дедалі частішають і посилюються. Україна пошкоджує інфраструктуру експорту енергоносіїв – щоб скоротити доходи від продажу. Нафтопереробні заводи зазнають потужних ударів, щоб зменшити доходи від внутрішнього продажу та скоротити постачання пального як для армії, так і для цивільних. Україна атакує трубопроводи й нафтосховища – щоб ускладнити транспортування, експорт і переробку нафти, а також зберігання готових продуктів. Україна завдає ударів по заводах – щоб знизити виробництво техніки. Пошкодження заводу ВНДІІР-Прогрес – це серйозний удар по здатності росії захищати свої дрони, ракети й бомби від українського радіоелектронного придушення та спуфінгу.

Удари середньої дальності знищують техніку на вантажівках і складах, а також місця зосередження особового складу, вузли зв'язку та командні пункти вищого командування. FPV-дрони знищують техніку та особовий склад на відстані понад п'ятдесят кілометрів.

Наступний крок – ізолювати частину російської армії. Українська армія менша за російську, але якщо вдасться ізолювати окремий сектор, знищити частину противника в ньому та не допустити поповнення, можна буде придушити і ліквідувати решту російських сил так, як це неможливо зробити самими лише дронами й артилерією.

Ізолювати відкриті позиції легше, оскільки дронові атаки можна зосередити на невеликій ділянці. Але й лінійну оборону можна ізолювати, атакуючи все, що наближається до лінії фронту.

Операція з ізоляції може виявитися настільки ефективною, що противник відступить без жодного наземного бою. Кінбурнська коса вузька й майже не має рослинності чи рельєфу, що могли б сховати транспортні засоби від виявлення та дронових атак. Є правдоподібне повідомлення, що нечисленні російські сили на косі перестали отримувати їжу, воду та боєприпаси й були змушені відступити.

Від Донецька до Запоріжжя і Херсона атакуються російські підкріплення й матеріально-технічне постачання, що прямують до лінії фронту. Більшість вантажів усе ж доходить, але достатньо їх знищується, щоб забезпечити відчутне зниження боєздатності росіян. Нині вони здатні утримувати позиції та вести обмежені наступи, але якщо блокада їхньої логістики підтримуватиметься на нинішньому рівні – їхній потенціал скорочуватиметься. Це створюватиме дедалі більше можливостей для наступальних дій України.

Крим географічно ізольований – морем. росія має обмежені військово-морські сили та обмежені транспортні можливості, а ці кораблі перебувають під загрозою з боку повітряних і морських дронів. Постачання до Криму суходолом можливе лише мостами, тому їх атакують – найважливіші з них пошкоджено до непридатного стану, а усі наведені понтонні переправи також атакують. Будь-яка виявлена вантажівка – під ударом. російські сили у Криму споживають більше, ніж отримують, і їхній бойовий потенціал поступово слабне.

Повернення окупованих територій – основна мета України, але негайним пріоритетом є знищення стратегічних і тактичних можливостей росії. Окрім скорочення чисельної переваги росії, Україна компенсує свій менший бойовий потенціал завдяки технологіям і швидкому обміну інформацією. Україна стрімко просувається вперед в інноваціях і повітряних ударах, водночас зберігаючи терпіння на землі. Це – формула перемоги.

Сумщина

Залізничне депо в Конотопі Сумської області зазнало атаки за 75 км від кордону. "Шахед" було збито, і він упав на пасажирський поїзд у Сумах; у цей момент солдат поспішив надати допомогу. Атаковано залізничний вокзал у Шостці – один працівник загинув, інший поранений.

ТОС-1А завдав удару по українських позиціях за 3 км від кордону.

Харківщина

16-й корпус знищив ТОС-1А. Oryx має візуальне підтвердження знищення або захоплення ще 36 одиниць цієї техніки.

російські дрони атакують автомобілі, поїзди, нафтову базу, підстанцію, мобільну кулеметну групу та будівлі в Харкові та його околицях.

Куп'янськ

російські сили продовжують наступати на схід від Куп'янська, але уже кілька тижнів не захопили жодної території. Вони продовжують зазнавати втрат і під час атак, і за 10 км від лінії фронту. Ці росіяни були атаковані на північній околиці Куп'янська.

Українець на квадроциклі – народився в сорочці.

Лиман

Єдині відеодокази українського наступу – це відео самих росіян, хоча є й повідомлення про геолокації із супутникових знімків. Один російський блогер вважає, що Україна просунулася далі, ніж можна підтвердити візуально, хоча водночас він і перебільшував контрольовану росіянами територію. У російських дописах також ідеться про те, що Україна захопила деякі села й веде бої за інші. Ендрю Перпетуа фіксує лише те, що він міг підтвердити візуально з російських відео. Крім українських атак у районі Нового, надходять численні повідомлення про атаки поблизу Новосілки.

Надходять повідомлення про перевагу України у дронах у цьому секторі – обов'язкова умова для атакувальника, щоб мінімізувати власні втрати. Ще більше техніки було знищено після того, як дрон підірвав двері будівлі й усі транспортні засоби всередині опинилися під ударом.

Водночас росії вдалося знищити міст через річку Нітріус – для цього знадобилося 50 атак FPV-дронів.

Твердження про територіальні успіхи ЗСУ від російського блогера Рибаря виділено зеленим кольором. Твердження Перпетуа – синім.

Слов'янськ

81-а десантно-штурмова бригада ліквідувала частину російських солдатів і техніку, що наступали на Миколаївку. росіяни бомбардували Миколаївку, Україна завдала авіаудару поблизу Маркового. росіяни виявили склад техніки в Краматорську.

Костянтинівка

20-та бригада СБС "К2" намагається не допустити підходу російської логістики та особового складу до лінії фронту. Також було ліквідовано російського офіцера, який брав участь у путінській пропаганді. Група "Івана Франка" уражала цілі на відстані 40-70 км по обидва боки від Донецька.

Помітивши скупчення росіян у будівлі, Україна скинула на неї дві бомби. Для 28-ї бригади цілей вистачало: росіян у місті було багато, і всі вони намагалися триматися на видноті. Глибина та ширина російського вклинення в місто зростають.

росія більше не бомбардує південно-західну Костянтинівку й перенесла ці атаки далі на північ.

Зелена лінія показує маршрут, яким рухався кореспондент у статті, наведеній нижче. У кореспондента був приймач, який перехопив відеосигнал російського дрона на північ від Олексієво-Дружківки.

Чергова пішохідна вилазка до Костянтинівки відбулася 18 травня. Попередня, у березні, починалася в Олексієво-Дружківці, але цього разу відправна точка – сама Дружківка, за 11,8 км до міста. російські дрони вже місяцями атакують машини й цивільних у Дружківці. Але тут ще є вода, газ і електрика, тому, хоча багато хто й евакуювався, інші залишаються вдома.

Двоє солдатів виходять на ротацію з Костянтинівки. Вони зайшли туди 14 лютого і тепер, після 93 днів, виходять – досі в теплих підштанниках. Колись ротації тривали місяць, каже один піхотинець, але що маємо – те маємо. Дорогою назад дрони й міни раз у раз заганяли їх в укриття та під маскування, додаючи годин до шляху.

Ліворуч. Він увійшов до Костянтинівки 14 лютого, а 18 травня вийшов звідти в тій самій термобілизні, у якій і прийшов. Праворуч. Один із трьох солдатів оцінює свої враження від перебування в місті.

Місяць тому росіяни заходили до міста парами або поодинці. На додачу до дронів і мін у хід ішли бомби та хімічний газ. Ще троє солдатів виходили на ротацію. Коли їх запитали, як там у місті, один засміявся і сказав, що це – повний капець, і нікому такого не побажаєш.

Ще один солдат виходив із міста, тягнучи ручний візок. Доставивши спорядження, він забирав інше майно назад. При ньому був сітчастий пістолет – зброя останнього шансу, але поки що пустити його в хід не довелося: дрон вдалося збити зі звичайних рушниць. Коли його запитали, чому він не поїхав машиною, відповів, що репортери скоро самі все зрозуміють. Взимку він ще міг їздити, але згодом машини стали використовувати дедалі рідше. Кілька днів тому оптоволоконний дрон ледь не влучив у машину біля того місця, де вони розмовляли, і відтоді автомобілі заборонені. До того ж пішки дрони краще видно і чути. Поки вони говорили, повз них на великій швидкості під маскувальними сітками промчала вантажівка.

Угорі ліворуч. Солдат, що тягне візок, уособлює настрій кожного солдата, який говорив на камеру. Угорі праворуч. Інший солдат із візком демонструє свою зброю для збиття дронів, якою він ще не користувався. Унизу праворуч. Олена просто хоче, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Унизу ліворуч. Ще троє солдатів вдалині тягнуть ручний візок.

Двоє цивільних із собакою їхали велосипедами і зупинилися поговорити. Одна виїжджала з Дружківки тричі та поверталася, бо закінчувалися гроші й нікому не було діла. Вона вважала, що людські життя дорожчі за землю, тож війну треба негайно припинити. Їй шкода людей.

Інший солдат розповів: буває, цілишся в один дрон і тут з'являється другий, і доводиться одночасно відстрілюватися від обох. За день він бачив від 3 до 15 дронів. На борту їхнього транспортного засобу висів решітчастий ящик із дроном усередині. Його запитали, чим він його годує, той відповів: переважно набоями 5,45 мм і 7,62 мм. Розповів, що того дня евакуювали двох цивільних чоловіків і двох жінок, і саме тоді, коли під'їхала швидка, російський дрон спробував атакувати їх, але він його збив.

Коли вони прибули в Олексієво-Дружківку, атмосфера змінилася. Цивільних майже не було, кожна будівля пошкоджена. Один солдат ішов дорогою сам, поки його побратими залишалися в лісосмузі, не бажаючи потрапляти в кадр. Він попередив триматися обережно – попереду багато мін, і в місті – цілковитий розгардіяш. Якщо тебе побачить один дрон – з'являться ще п'ять-сім. Дрони із засідки здебільшого з'являються вранці, залетівши вночі. На запитання, чому він має і дробовик, і штурмову гвинтівку, відповів: дробовик ефективніший на ближніх дистанціях – якщо дрон підлетить впритул, він його поцілить. Маючи за плечима чотири роки на передовій, він сказав це без хвастощів. І додав: світ врятують музика, любов, повага і людяність.

Потім із лісосмуги вийшли його п'ятеро побратимів. Одного запитали, як справи, – він відповів: добре, чекали, поки репортери прийдуть і допоможуть. Вони радили поговорити з їхнім командиром батальйону і пішли далі.

Репортери мали два пристрої з кількома частотами, які не лише попереджали про дрони в районі, а й перехоплювали відеосигнал дрона – вони бачили те, що бачить пілот. І побачили: дрон летить у їхній бік тією ж дорогою. Тому сховалися під деревами. Що ближче до міста – то частіше доводилося ховатися від дронів, не знаючи, свій це чи ворожий.

Репортер розглядає те, що бачить російський пілот дрона, коли летить до них тією самою дорогою. Ось так виглядає картинка з дрона на Google Maps.

Нарешті вони дісталися пункту призначення – вогневого поста мобільної групи 24-ї бригади, яка безперервно полювала на дрони. Коли з'явився черговий – двоє вийшли на дорогу, відкрили вогонь і повільно оберталися на 180 градусів, супроводжуючи дрон прицілом. Коли той повернувся, вистрілили ще, але він відлетів – не влучили. Він рухався швидко, на висоті 80 метрів – занадто високо, а на відстані 200 метрів – лише якщо пощастить, можна збити. Вони дозарядили магазини набоями з ящика і стали чекати наступного.

Кілька днів тому у дрон влучили один раз, але він продовжував летіти і наздогнав солдата на велосипеді. Той не мав бронежилета, але ще тримався, коли до нього підбігли й перев'язали глибоку рану на спині та травму голови. Солдата евакуювали машиною, але він помер у лікарні.

З дронами, що просто пролітають, простіше. Коли вони починають цілитися – стає небезпечно. Тоді, кажуть, страх бере своє, але вогонь вони ведуть до кінця. Кінець – коли дрон за п'ять метрів.

Швидкі дрони чути легко, а от повільні – дуже тихі.

Вони вирішили підійти ближче до міста і зупинилися за 3 км від нього. Там уже не було жодних транспортних засобів, і їм постійно доводилося ховатися від дронів. Попереду й позаду здіймалися хмари від авіабомб. Вони мали змогу розвернутися й повернутися. Для піхоти, яка заходить на ротацію, ця точка стала б лише початком – і їм довелося б виживати в руїнах місяцями, перш ніж можна буде вийти назад. Якщо, звичайно, вдасться вижити.

На зворотному шляху через 30 хвилин мав початися дощ, і кілька машин на швидкості йшли до міста. росіяни люблять атакувати в негоду, бо тоді українські дрони рідше літають. Українці в погану погоду заходять на машинах по вантажі й забирають поранених – бо тоді російські дрони літають рідше.

Розклад кожного залежить від дронів.

Покровськ

Україна виявила склад техніки за 8 км від лінії фронту і спрямувала кілька дронів у покинуту вугільну шахту, щоб його знищити. Дронам вистачило часу атакувати нерухому техніку та вразити захищені машини у вразливих місцях.

російська піхота під переслідуванням дронів. російські дрони атакують Водянське та Добропілля.

7-й корпус і 4-й полк рейнджерів виявили та знищили шість російських позицій для запуску дронів у Покровську. Завдяки підвищеному рельєфу та висотній забудові місто є зручним місцем для запуску дронів і підтримання зв'язку з ними.

росіянин за 2500 метрів від лінії фронту не замаскувався – і вже в землі.

росія здійснює дронові атаки в Добропіллі.

Новопавлівка

Дроновий підрозділ "Перун" 42-ї бригади виявив завантажену російську реактивну систему залпового вогню БМ-21, сховану в будівлі.

Зелений Гай

95-та десантно-штурмова бригада знищила БТР. російські дрони знищили самохідну гаубицю М109 калібру 155 мм.

Україна продовжує повільно просуватися, перетворюючи підконтрольну росії територію на сіру зону. Найбільша глибина прориву – 3 км біля Тернового.

російські дрони вдарили по будинку в Піддубному, по вогневих позиціях і дрону.

Гуляйполе

Українські дрони атакують росіян у Гуляйпільському. росія повільно просувається в районі Гуляйполя.

Запоріжжя

Атаковано українську позицію на схід від Кам'янського.

Херсонщина

Українські дрони б'ють по логістиці за 60 км від лінії фронту, ускладнюючи постачання. Вантажівку уражено на АЗС за 50 км на південь від Дніпра. За 12 км від Херсона знищено російську гармату.

Україна встановила особи десяти російських операторів дронів, які полювали на цивільних.

Невідоме місцезнаходження

Десь на Донеччині – відео від першої особи: двоє росіян виживають після влучання в їхню "буханку".

Окуповані території

Нарешті з'являються докази того, що росія направляє групи перехоплення дронів для боротьби з українськими ударними дронами середньої дальності. Цей російський дрон збив "Hornet" на шосе Р-280 вздовж узбережжя Азовського моря. Поки ця команда прикриває тил, передова залишається незахищеною. Територія, яку треба прикривати й атакувати, надто велика, і виснажлива війна триває. Крім груп перехоплення дронів, підрозділи РЕБ відводяться з передової для роботи в російському тилу. Тоді як росія відчуває тиск українських контратак, вона змушена відтягувати підрозділи для протидії ще серйознішій загрозі.

росія також почала формувати конвої з вантажівок у супроводі машин із кулеметами – у цьому вона нагадує союзників часів Другої світової, які так само захищалися від німецьких підводних човнів. Крейсерська швидкість дрона "Hornet" – 100 км/год, тому від підготовки до запуску й польоту до Азовського узбережжя може минути до двох годин. Це ускладнює виявлення конвою, визначення його маршруту й організацію "вовчої зграї" або, у цьому випадку, рою "Hornet".

Більш реалістичним є варіант, коли "Hornet" у зоні досяжності змогли б зібратися для спільної атаки на конвой і його мобільні кулеметні групи. Максимальна швидкість "Hornet" – 200 км/год, пікірування – 300 км/год при наведенні за допомогою ШІ на кінцевій ділянці траєкторії. "Hornet" запускали з аеростатів на висоті до 8 км, і Україна знає з досвіду роботи з "Шахедом", що дрони на висоті понад 2000 метрів недосяжні для кулеметів. Хоча "Шахед" має довжину близько 3 метрів і розмах крил 2,5 метра, "Hornet" менший: 1,4 метра завдовжки й 2,2 метра в розмаху крил.

Порт Маріуполя атаковано кількома дронами. Пошкоджено або знищено електропідстанції, радарні станції, ремонтні потужності, диспетчерську вежу та паливні сховища. Порт залишився без електроенергії й припинив роботу. Також атаковано вантажне судно.

У Криму зазнали аварій Ан-26 і Су-30 – без участі України. У березні росія втратила вертольоти Ка-52, Мі-8 і ще один Ка-52, а також Су-34 – чи то внаслідок дружнього вогню, чи то аварії.

Цей водій вижив

1-й корпус також знищив велику кількість російських вантажівок. Паливозаправник знищено за 70 км від фронту. Атаковано вантажівки на стоянці, залізничний міст і понтонні переправи, які мали замінити пошкоджені постійні мости.

Оскільки обидва мости біля Чонгара пошкоджені, транспорт перенаправляють на стару трасу, де було облаштовано з’їзди для виїзду на понтонний міст. Понтонний міст зазнав обстрілу.

За два тижні вантажопотік на головному шосе вздовж Азовського моря скоротився на 71%. Це відображає прагнення вантажівок уникати зони дії українських дронів. Спочатку з шосе прибрали цивільний транспорт. Потім для перевезення військових вантажів використали цивільні вантажівки. Тепер військовий транспорт зобов'язаний користуватися другорядними дорогами. Це збільшить час поповнення запасів. Чи скоротиться через це кількість знищених російських вантажівок – покаже час.

Уражено ЗРК "Тор" і "Бук", буксир, три підстанції, командний пункт, склад і місце зосередження військ. На іншому відео – "Тор", ЗУ-23 та ПЗРК, позиції для запуску дронів і командні пункти. Кулемети в Мелітополі не врятували підстанцію. Уражено підстанцію в Донецьку. Поїзд із паливно-мастильними матеріалами потрапив під удар на залізничній станції Щетово в Луганській області. 3-тя бригада атакує російські машини. Вантажівки на Джанкойському КПП після удару.

Симферопольська електростанція атакована – великі райони Криму залишилися без світла. Місцева мешканка скаржиться на відсутність газу, транспорту, електрики та гарячої води. Залізнична станція Джанкой зазнала удару в момент, коли там перебувала значна кількість російських військових.

Наступного дня після відновлення руху через Чонгарський міст він знову постраждав від ударів дронів FP-1/FP-2 і "Behemoth" – одну смугу закрито, рух по мосту організовано в реверсивному режимі. Залізничний і автодорожній міст в Армянську та ще один автодорожній міст поблизу зазнали атак і серйозно пошкоджені. Також атаковано 50 вантажівок на стоянці на північ від мосту в Армянську. Атаковано й пошкоджено міст біля Генічеська. росія розгортала понтонні переправи як альтернативні маршрути, і вони також опинялися під ударами.

Кілька дронів, які атакували мости в Армянську та вантажівки, що чекали поряд, також ударили по хімічному заводу "Кримський Титан" – щонайменше 17 дронів із боєголовками по 100 кг.

Туристичні потоки до Криму скоротилися на 31% порівняно з тим самим періодом минулого року. Більшість туристів добираються туди автомобілями або автобусами. Дефіцит пального, пошкодження мостів і перебої з електрикою гарантовано ще більше скоротять ці показники протягом літа.

Це замаскований бензовоз.

Після того як російські військові почали використовувати цивільні вантажівки для перевезення техніки та боєприпасів, три російські логістичні компанії відмовилися доставляти вантажі до Криму. Їм також дедалі важче знайти водіїв – і військових, і цивільних.

росія

Атаковано Новокуйбишевський НПЗ у Самарі. За допомогою реактивних дронів уже втретє цього року атаковано Афіпський НПЗ. Нафтохімічний завод і НПЗ "Нижньокамскнафтохім" атаковано 5-8 разів. Уражено НПЗ "Таманьнафтогаз". Також підпалено Тольяттінський НПЗ.

Нафтобазу "Грушова" атаковано поблизу Новоросійська. Після ударів 25 травня та 8 червня пошкоджено або знищено 10 резервуарів. Це – найбільша нафтова база на Кавказі: щонайменше 64 резервуари, де зберігається 20% нафти, що йде на експорт. База атакована кількома дронами попри прикриття стрілецькою зброєю. Наслідки ударів по Полтавській нафтовій базі 5-6 червня. Удар по Рибінській нафтобазі обернувся "чорним дощем".

На трубопроводі в Дагестані стався потрійний вибух, що міг пошкодити газорозподільну станцію. Перекачувальна станція у Волгограді зазнала серйозних пошкоджень.

Насосні станції "Второво" та "Лобково" забезпечують Московську область паливом та іншими нафтопродуктами.

Через проблеми з постачанням продаж пального у Татарстані, Санкт-Петербурзі та Москві тепер обмежено. Обмеження вже діяли у Криму, Запорізькій і Донецькій областях. Проблеми з постачанням виникають, коли пошкоджуються місцеві НПЗ або трубопроводи, що постачають пальне з інших регіонів.

Танкер West Horizon атаковано в Чорному морі – пошкоджено двигун і стерно.

Начальник Головного ракетно-артилерійського управління росії загинув поблизу Москви – його автомобіль підірвано зарядом, еквівалентним 500 г тротилу. В іншому вибуху автомобіля поблизу Москви загинув водій.

Підприємство "Тольяттікаучук", що виробляє 25% російського синтетичного каучуку, зазнало влучання. Уражено підстанцію, що живить Алчевський металургійний комбінат.

Завод ВНДІР-Прогрес виробляє антени "Комета" для дронів-камікадзе "Шахед", ракет "Іскандер-М" і "Калібр", а також для російських авіабомб і низки інших електронних компонентів. Він є настільки важливим, що зазнавав ударів у червні, липні та листопаді 2025-го і в лютому 2026 року. У травні по ньому вдарили двома дронами та ракетою "Фламінго". Ракета влучила ззовні, перед головним корпусом, і спричинила великі руйнування всередині.

Ліворуч. Було запущено п'ять ракет "Фламінго", які радари зафіксували під час вильоту з території України. Дві з них було збито приблизно за 100 км на схід від Чебоксар. Ще одну збили поблизу цілі в Чебоксарах. Посередині. Дві ракети атакували об'єкт зі сходу. Одна влучила в будівлю. Інша пролетіла повз будівлю і впала на вулицю. Праворуч. Кратер на вулиці. Ракети "Фламінго" легко збиваються, тому їм потрібно уникати систем протиповітряної оборони. У них також досі є проблеми з точністю. Однак коли вони влучають у ціль, наслідки руйнівні. Можливо, усі ракети були націлені на одну будівлю з урахуванням імовірності збиття та навігаційних помилок.

Минулого тижня завод атаковано знову – п'ятьма ракетами "Фламінго", три з яких були збиті. Ракети, що залишилися, спричинили пожежу та масштабні руйнування від вибуху. Супутникові знімки низької роздільної здатності засвідчують: головний корпус знищено. Наземні зйомки також фіксують значні пошкодження. Два кадри: "Фламінго" в польоті та через мить після влучання другої ракети. Навіть одне пряме влучання "Фламінго" має руйнівні наслідки.

Торік антени "Комета" очікували від 3 до 5 місяців, і частина дронів та бомб виходила без них. Тепер ними оснастили навіть дрони-пастки "Гербера", що свідчить про різке збільшення виробництва. Але не кількість вироблених антен, а якісне поліпшення їхніх характеристик є ключовим фактором.

Українська команда радіоелектронної боротьби Lima працювала над придушенням антен "Комета" в усіх видах озброєнь росіян. Коли конструкцію антен було змінено так, що старе обладнання Lima вже не могло їх придушувати чи вводити в оману, команда перебудувала свій підхід і за кілька місяців знову досягла успіху. Обидві сторони продовжували вдосконалювати свої засоби. Удар по цьому корпусу надовго загальмує розвиток російських засобів.

Ліворуч. Вигляд пошкоджень з вулиці. Посередині. Знімки "до" (праворуч) і "після" з висоти пташиного польоту.

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Джерело: частина 1, частина 2, частина 3 та частина 4