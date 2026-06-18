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Прем'єр-міністр Болгарії Радєв виступив проти санкцій щодо патріарха Кирила

18 червня 2026, 18:51
Прем'єр-міністр Болгарії Радєв виступив проти санкцій щодо патріарха Кирила
Фото: Главком
Щоб запровадити санкції проти російського патріарха потрібне одностайне рішення всіх країн-членів ЄС.
Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв заявив, що не погоджується з санкціями Європейського Союзу проти патріарха російської православної церкви Кирила.
 
Про це повідомляє Euronews.
 
Щоб запровадити санкції проти російського патріарха потрібне одностайне рішення всіх країн-членів ЄС. Раніше його блокував уряд колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Тепер, як передає медіа, проти санкцій виступив Румен Радєв, який, серед іншого, підтримує призупинення постачання зброї для України.
 
"Епоха хрестових походів закінчилася. Мене не цікавить російський патріарх як особистість. Мене цікавить те, що він є главою російської православної церкви, яка є східно-православною, як і наша церква. Мене турбують мільйони людей, які належать до цієї церкви. Який меседж ми надсилаємо, поширюючи санкції та війну на сферу релігії? Чи усвідомлюємо ми, до чого це веде?" – заявив він перед вильотом на саміт ЄС у Брюсселі.
 
Крім того, з санкціями проти патріарха Кирила не погоджується міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова. Вона, зокрема, заявила, що це рішення буде суто "символічним" навіть попри те, що обмеження передбачають заборону для Кирила їздити до країн ЄС та заморожування фінансових активів.
 
За її словами, санкції, мовляв, "не мають економічного ефекту, а радше можуть бути контрпродуктивними, оскільки створюють середовище, в якому може здійснюватися антиєвропейська пропаганда, зокрема, щодо втручання Європи у церковні справи. Тому ми не вважаємо це продуктивним".

 

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