Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico

Politico змальовує другий день саміту G7 у Франції, де лідери, які готувалися до зіткнення з Трампом через Іран та Україну, натомість отримали обережно оптимістичні сигнали: президент США дав зрозуміти, що готовий посилити тиск на путіна, й оголосив про відновлення санкцій проти російського нафтового сектору. Водночас Трамп домагався від союзників підтримки своєї угоди з Іраном, зокрема допомоги в розмінуванні Ормузької протоки, фактично вибудовуючи обмін: поступки щодо України – в обмін на підтримку щодо Ірану.

Жести примирення президента США додали лідерам ЄС оптимізму у другий день саміту G7 у Франції, пише європейське видання Politico. За його словами, лідери Групи семи прибули до Евіан-ле-Бена, готуючись до зіткнення з президентом США Дональдом Трампом через Іран і війну в Україні. Натомість після першого повного дня переговорів G7 вони вийшли із засідань із несподіваним оптимізмом щодо стосунків із Білим домом і трохи меншою тривогою через те, чи не зірветься ключовий саміт НАТО в Туреччині наступного місяця, повідомили два високопоставлені дипломати ЄС.

У чому причина?

На думку Politico, йдеться про очевидну готовність Трампа посилити тиск на путіна, щоб змусити його завершити війну проти України, а також про потребу Трампа в допомозі союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню з Іраном. Контури угоди, за якою Трамп підтримує Європу щодо України в обмін на європейську допомогу в забезпеченні безпеки Ормузької протоки – головної водної артерії, закриття якої під час війни з Іраном спричинило різке зростання цін на енергоносії, – вже починають вимальовуватися.

"Дискусії, які ми провели між собою та з президентом США – як на офіційних зустрічах, так і в неформальних розмовах на полях саміту, – дають мені певне відчуття оптимізму", – заявив журналістам у вівторок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Хоча, як зауважує Politico, дипломати застерігали від надмірного оптимізму, нагадуючи, що Трамп уже відступав від проукраїнських заяв, вони також погодилися з оцінкою німецького канцлера щодо трансатлантичних стосунків, попри окремі суперечки Трампа з багатьма лідерами G7.

Відчуття полегшення було помітним серед п'яти дипломатів і посадовців, які говорили з Politico на умовах анонімності, щоб відверто розповісти про перебіг закритих переговорів.

Днем раніше, наголошує видання, Трамп спричинив хвилю тривоги, натякнувши, що угода між Вашингтоном і Тегераном дозволить йому зосередитися на мирній домовленості між росією та Україною.

Politico нагадує: занепокоєння тим, що президент США може звести нанівець місяці зусиль союзників України, спрямованих на посилення тиску на москву, додавалося до напруги через війну з Іраном, яку широко критикували лідери ЄС, зокрема Мерц, а також через окремі суперечки з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Те, що в неділю Трамп провів майже годинну телефонну розмову з путіним, лише посилило ці страхи: це давало підстави припускати, що він може знову повернутися до тиску на Україну, аби вона поступилася територією й погодилася на нерівноправну угоду.

Проте Трамп, який щойно відсвяткував 80-річчя, влаштувавши бої змішаних єдиноборств у клітці на галявині перед Білим домом, явно не мав настрою "йти кілька раундів" зі своїми колегами – світовими лідерами, які серпантинами гірських доріг діставалися місця проведення саміту, готелю Hôtel Royal над Женевським озером.

То усміхнений, то стриманий, президент США здивував учасників саміту, оголосивши після 70-хвилинної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами, що США відновлять санкції проти російського нафтового сектору.

"росія має укласти угоду", – заявив президент США.

Любов за розрахунком

Однак, підкреслює Politico, як це завжди буває з автором "Мистецтва угоди", жест на користь України має свою ціну.

За словами двох високопоставлених дипломатів, які стежили за перебігом переговорів лідерів, Трамп наполягав, щоб колеги з G7 публічно підтримали його угоду з Іраном і запропонували допомогу в розмінуванні Ормузької протоки – ще до того, як віцепрезидент Джей Ді Венс прибуде до Женеви для остаточного узгодження угоди про припинення вогню з Тегераном.

Перед журналістами президент США применшив важливість європейської допомоги. "Не думаю, що нам знадобиться багато допомоги", – заявив він у понеділок.

Та за зачиненими дверима президент був значно поступливішим, прагнучи як публічної, так і матеріальної підтримки угоди з Іраном. "Йому [Трампу] знадобляться можливості союзників із G7 та інших країн..., щоб очистити Ормузьку протоку від мін", – розповів один із дипломатів.

В обмін на це "має бути якийсь компроміс щодо України, – додав дипломат. – Є тверде очікування, що він підтримає Україну. Саме це він сказав лідерам".

У відповідь, зазначає видання, лідери G7 дали зрозуміти, що готові допомогти – за певних умов. Макрон заявив, що розгортання кораблів для розмінування "має відбуватися на запит і за згодою Сполучених Штатів, а потім Ірану й Оману – сторін, причетних до угоди".

Золотий квиток до Версалю

На думку Politico, попри суто транзакційний характер очевидного обміну "Україна за Іран", оптимістичний підсумок вівторкового саміту значною мірою став результатом зусиль лідерів G7 зачарувати президента США.

Щоб не повторити торішній саміт, з якого Трамп поїхав достроково, Макрон ретельно зрежисерував візит Трампа, аби втримати його увагу й залученість. Французький лідер навіть переконав Трампа продовжити перебування, запросивши його на вечерю до Версальського палацу під Парижем.

"Я вже збирався їхати після обіду, але тут французький президент, який, до речі, дуже приємна людина, запросив мене на вечерю у Версалі. І Версаль – це не позолочений фасад. Версаль – це справжня велич", – із задоволенням похвалився Трамп, розповідаючи про запрошення на вечерю.

Мерц, який тижнями не спілкувався з Трампом після критики Трампової позиції щодо війни з Іраном, подарував йому іменну футболку національної збірної з вишитим на спині номером 47; Трамп прийняв її з усмішкою.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яка сама різко висловлювалася щодо папи Лева XIV та війни з Іраном, провела з Трампом те, що один італійський дипломат назвав дружньою "зустріччю для з'ясування позицій".

Як зауважує Politico, Зеленський також підготувався заздалегідь. Щоб апелювати до релігійних членів оточення Трампа, український лідер показав лідерам за столом G7 фотографію собору, що палав після удару російського дрона, – про це розповів один із двох високопоставлених дипломатів ЄС.

Ця кампанія зачарування мала чітку політичну мету: міцно втримати Трампа в таборі західних держав напередодні ключового саміту НАТО, який відбудеться наступного місяця в турецькій столиці Анкарі.

"Нам просто треба пройти через усе це й дотягти до Анкари", – пожартував один високопосадовець ЄС перед самітом G7.

Здається, зазначає Politico, наразі це спрацювало.

Джерело: Politico