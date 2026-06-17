Макрон: лідери G7 визнали відсутність "справжньої готовності" росії до миру

путін, за його словами, не зацікавлений у мирі.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі лідери G7 погодилися з тим, що росія не виявляє серйозної готовності до миру.

Про це він сказав на завершальній пресконференції саміту, повідомляє France24.

За словами Макрона, лідери дійшли згоди щодо відсутності "справжньої готовності" з боку росії після того, як москва відхилила пропозиції США та Європи щодо початку переговорів. Французький президент також привітав "дуже глибоку зміну в підході США" до України, зазначивши, що Трамп зрозумів, що путін не зацікавлений у мирі.

"Президент Трамп, як і всі ми, просто визнав, що на сьогодні з боку росії немає справжньої готовності обговорювати питання миру", – наголосив Макрон.

У спільній заяві лідери G7 домовилися збільшити постачання обладнання для протиповітряної оборони в Україну та посилити тиск на російську військову економіку шляхом санкцій.