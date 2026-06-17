Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Макрон: лідери G7 визнали відсутність "справжньої готовності" росії до миру

17 червня 2026, 20:41
Макрон: лідери G7 визнали відсутність
Макрон. Париж
путін, за його словами, не зацікавлений у мирі.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі лідери G7 погодилися з тим, що росія не виявляє серйозної готовності до миру.

Про це він сказав на завершальній пресконференції саміту, повідомляє France24.

За словами Макрона, лідери дійшли згоди щодо відсутності "справжньої готовності" з боку росії після того, як москва відхилила пропозиції США та Європи щодо початку переговорів. Французький президент також привітав "дуже глибоку зміну в підході США" до України, зазначивши, що Трамп зрозумів, що путін не зацікавлений у мирі.

"Президент Трамп, як і всі ми, просто визнав, що на сьогодні з боку росії немає справжньої готовності обговорювати питання миру", – наголосив Макрон.

У спільній заяві лідери G7 домовилися збільшити постачання обладнання для протиповітряної оборони в Україну та посилити тиск на російську військову економіку шляхом санкцій.

Дональд ТрампG7Емануель Макрон

Останні матеріали

Іран може знову перекрити Ормуз. Хусити здатні зробити кризу глобальною – Chatham House
Політика
Іран може знову перекрити Ормуз. Хусити здатні зробити кризу глобальною – Chatham House
Переклад iPress – 17 червня 2026, 22:50
Павло Журило:
LifeStyle
Павло Журило: "Королівський відпочинок" від Betking Foundation допоможе 300 дітям відновити сили та продовжувати мріяти
17 червня 2026, 19:47
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Політика
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Переклад iPress – 17 червня 2026, 15:17
Теорія вульгарного класу. США нагадують Римську республіку в агонії – Пол Круґман
Політика
Теорія вульгарного класу. США нагадують Римську республіку в агонії – Пол Круґман
Переклад iPress – 17 червня 2026, 12:23
Посадовця ЦРУ підозрюють у крадіжці золота на $40 млн. Тепер агентство боїться витоку секретів – Wall Street Journal
Політика
Посадовця ЦРУ підозрюють у крадіжці золота на $40 млн. Тепер агентство боїться витоку секретів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 червня 2026, 01:09
росія веде тіньову війну проти НАТО. Заходу потрібна
Політика
росія веде тіньову війну проти НАТО. Заходу потрібна "драбина ескалації", щоб зупинити кремль – CEPA
Переклад iPress – 16 червня 2026, 14:47
Кім Чен Ин торгується з усіма одразу. Китай хоче, щоб дорога до Пхеньяна пролягала через Пекін – Гілберт Розман
Політика
Кім Чен Ин торгується з усіма одразу. Китай хоче, щоб дорога до Пхеньяна пролягала через Пекін – Гілберт Розман
Переклад iPress – 16 червня 2026, 12:47
Україна ізолює Крим і б'є по російському тилу. Стратегія виснаження поступово змінює баланс на фронті – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ізолює Крим і б'є по російському тилу. Стратегія виснаження поступово змінює баланс на фронті – Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 червня 2026, 07:28
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється