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США та G7 запускають ліцензійне виробництво далекобійних ракет та ППО в Україні

17 червня 2026, 16:57
США та G7 запускають ліцензійне виробництво далекобійних ракет та ППО в Україні
Фото: Getty Images
Рішення ухвалено на тлі критичної потреби України в ракетах для Patriot.

США та європейські країни G7 розгортають в Україні ліцензійне виробництво ракет далекого радіуса дії та систем протиповітряної оборони.

Про це повідомило французьке видання Le Parisien із посиланням на дипломатичне джерело на саміті G7 в Евіані.

Йдеться про виробництво не лише оборонних систем, а й засобів для далекобійних ударів по території ворога. У спільній підсумковій заяві лідери G7 зафіксували домовленість збільшити постачання комплексів ППО, ракет-перехоплювачів і далекобійної зброї, а також підтвердили готовність надати Києву ліцензії для масштабування власного військового виробництва.

"Ми всі зараз виробляємо занадто мало, це можна компенсувати, видаючи ліцензії компаніям, які мають ці виробничі потужності, зокрема європейські та українські компанії", – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, висловивши вдячність Трампу за готовність до співпраці.

Рішення ухвалено на тлі критичної потреби України в ракетах для Patriot. За даними дипломатів G7, під час кожної масованої атаки рф сили ППО змушені витрачати близько 20 таких ракет. Союзники також розглядають можливість залучення додаткових систем Patriot, що зберігаються на Близькому Сході та в США.

Нагадаємо, США наразі не надали офіційного дозволу на виробництво Patriot та антибалістичних ракет-перехоплювачів на території Європи. Наприкінці травня Зеленський попереджав Білий дім та Конгрес про критичний дефіцит ППО, а 3 червня заявив про наявність політичних домовленостей щодо придбання нових систем.

СШАзброяЄвросоюзG7ППОPatriot

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