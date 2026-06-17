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Україна шукає ще $20 млрд військової допомоги – Федоров

17 червня 2026, 21:19
Україна шукає ще $20 млрд військової допомоги – Федоров
Фото: Укрінформ
Міністр зазначив, що з приблизно $40 млрд, оголошених союзниками, Україна наразі має близько $24 млрд у графіку поставок.

Україна працює над залученням додаткових $20 млрд військової допомоги від союзників. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час спільної пресконференції з міністром оборони Нідерландів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Федорова, це додаткове фінансування має доповнити вже оголошені обсяги допомоги. Київ планує порушити питання на найближчій зустрічі Контактної групи з питань оборони України, до якої входять понад 50 країн. Міністр зазначив, що з приблизно $40 млрд, оголошених союзниками, Україна наразі має близько $24 млрд у графіку поставок.

Серед ключових пріоритетів: артилерія великої дальності, українські безпілотники, інвестиції в ініціативу НАТО PURL та системи протиповітряної оборони. Федоров наголосив, що Україна розглядає нинішній період як "вікно можливостей" для посилення підтримки. "Ми намагаємося донести до наших партнерів, що є вікно можливостей", – сказав він, додавши, що російське просування на фронті цього року сповільнилося, зокрема через удари українських дронів по логістиці та постачанню рф.

Нагадаємо, союзники у форматі G7 та Контактної групи з питань оборони неодноразово заявляли про посилення військової підтримки Києва, зокрема в частині ППО, далекобійних можливостей та боєприпасів.

Нагадаємо, Нідерланди виділяють €500 млн військової допомоги для України, половину з них спрямують на дрони.

G7Михайло Федоровдопомога УкраїніППО

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